Siderno, a Piazza Vittorio Veneto iniziativa con Tridico e Boccia

“Una Calabria più giusta, solidale e progredita è possibile”. È il senso dell’impegno elettorale del Partito Democratico che sostiene la candidatura di Pasquale Tridico alla Presidenza della Regione e, in particolare, del circolo di Siderno che sostiene l’assessore comunale Maria Teresa Floccari nella sua corsa verso l’elezione in consiglio regionale. Le istanze di chi rivendica il diritto alla salute, al lavoro e ai servizi; di chi investe nello sviluppo della nostra regione, di chi vuole rimanere e di chi vuole tornare, per una regione da vivere e far crescere, sono al centro della campagna elettorale per le elezioni del 5 e 6 ottobre che vivrà a Siderno una delle sue tappe più importanti.

Sabato 27 settembre alle 18 in piazza Vittorio Veneto, infatti, cittadini, militanti e simpatizzanti incontreranno il candidato Presidente Pasquale Tridico e il capogruppo al Senato del Partito Democratico Francesco Boccia. “Tutti insieme per cogliere l’importanza del momento storico e dell’impegno teso a ridare ai calabresi un presente e un futuro migliori. In caso di maltempo l’evento avrà luogo nella sala del consiglio comunale nel palazzo municipale”, affermano gli organizzatori.