Sicurezza stradale, successo per la campagna dell’Asp di Messina | INTERVISTE

Una campagna molto riuscita che ha sensibilizzato la comunità di Messina e provincia e i tanti turisti sull’importanza della sicurezza stradale, con particolare attenzione alle partenze e ai rientri del periodo estivo, momento in cui l’aumento del traffico porta con sé maggiori rischi. L’iniziativa voluta dall’Unità Operativa di educazione e promozione alla salute dell’Asp di Messina, di cui è referente la dott.ssa Chiara Schirò, in linea con le direttive del piano regionale di prevenzione, ha aderito con entusiasmo alla 26ª edizione della campagna nazionale “Vacanze con i Fiocchi”, promossa dal Centro Antartide.

Organizzate diverse attività

Distribuiti 25.000 volantini, manifesti e 10400 Etilotest, metà da 0,5 per coloro che hanno la patente da più di tre anni, metà da 0,05 per neopatentati, minorenni e autisti professionali. La campagna ha lanciato un messaggio chiaro: guidare con prudenza, attenzione e rispetto per sé e per gli altri può salvare delle vite. L’Asp di Messina ha organizzato quindi, con la collaborazione di enti e associazioni, diverse attività, in particolare durante le giornate del 13 agosto e di oggi 30 agosto, tra le quali: distribuzione di materiale informativo e kit etilotest sulle navi Caronte & Tourist nello Stretto di Messina e agli imbarchi degli aliscafi Liberty Lines a Messina e Milazzo, con il supporto delle associazioni Nova Militia Christi, Misericordia e di altre realtà territoriali. Presidi sono stati fatti anche nelle aree di servizio autostradali di Tremestieri e Divieto (ME-CT e ME-PA), in collaborazione con la Polizia Stradale. Camper informativi in piazze strategiche d’estate, come Ganzirri e Torre Faro a Messina, per la distribuzione di materiale divulgativo. Sensibilizzazione nei lidi balneari della zona nord di Messina, grazie alla partnership con Ulm Unione locali messinesi, il cui presidente è Gabriele Arcovito.

Messaggi educativi anche nei caselli autostradali, promossi dal Cas (Consorzio Autostrade Siciliane), con frasi dedicate alla guida responsabile. Coinvolgimento di comuni nei Nebrodi e nella zona tirrenica, con attività informative in collaborazione con sindaci e associazioni locali e Pro Loco.

Campagna

La campagna è stata realizzata grazie al contributo dei seguenti partner: Caronte & Tourist, la polizia stradale, la polizia municipale, il Cas, associazioni di volontariato (Misericordia, Nova Militia Christi) Liberty Lines, la protezione civile, l’associazione italiana familiari e vittime della strada (AIFVS), UNPLI Proloco di Villafranca, Rometta, Milazzo, Rometta Sant’Andrea, Santa Lucia del Mela, Spadafora, Torregrotta, e Terme Vigliatore, Piraino Brolo e del comprensorio dei Nebrodi. Ma è terminata solo la prima fase, a partire da metà settembre, sono in programma ulteriori proposte rivolte alla sicurezza stradale e all’educazione dei giovani: attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; distribuzione di materiali informativi e kit per l’auto misurazione del tasso alcolemico in alcune serate nei comuni del territorio dell’Asp e presso locali notturni.

