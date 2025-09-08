Sicilia, pranzano al ristorante ma vanno via senza pagare. Il locale li scopre e rende pubblico il gesto: “clienti del tavolo 6, avete dimenticato di saldare il conto”

Una domenica a pranzo al ristorante. Spensierata, rilassante. Tutto bello, fino al pagamento, che non c’è stato. Tre persone, che hanno consumato in un locale a Caltanissetta, in Sicilia, sono andate via senza pagare. I gestori del ristorante non hanno atteso molto prima di pubblicare – oggi, il giorno dopo – un post sui social. Un avviso, poi avvertimento. Come per dire, in modo elegante: “vi siete ‘dimenticati di pagare, tornate a saldare'”.

Questo il contenuto del post: “Messaggio per i clienti del tavolo 6, pranzo di ieri, domenica 7. Avvisiamo i 3 clienti che ieri, dalle ore 13:30 alle 15:30, hanno pranzato al tavolo 6, che si sono dimenticati di saldare il conto. Vi chiediamo cortesemente di tornare al ristorante il prima possibile per regolarizzare il pagamento”. Il post, diventato virale, ha ovviamente alimentato la discussione, con le reazioni della gente indignata per il gesto.