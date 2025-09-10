Sicilia, nasce il coordinamento donne della CISL FP SICILIA per valorizzare le pari opportunità

Valorizzazione delle pari opportunità e lancio di nuove iniziative a sostegno del lavoro femminile. La sede della segreteria regionale della Cisl Fp Sicilia ha ospitato la prima riunione del Coordinamento Donne, un momento di grande valore che ha visto la partecipazione attiva delle coordinatrici delle segreterie territoriali e dei principali rappresentanti dell’organizzazione. L’evento segna l’inizio di un percorso condiviso all’insegna della collaborazione, della coesione e della promozione dell’interazione femminile, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne all’interno della Cisl Fp Sicilia e nel mondo del lavoro. Ad aprire i lavori il segretario generale Cisl Fp Sicilia Daniele Passanisi che, con determinazione, ha sottolineato l’importanza di una rinnovata attenzione alle politiche di pari opportunità. Nel suo intervento, Passanisi ha evidenziato come la valorizzazione delle competenze e delle professionalità femminili sia una priorità per la segreteria regionale, ponendo le basi per un impegno concreto e duraturo su questi temi. Alla riunione hanno preso parte anche il segretario Giusy Alessi e il coordinatore regionale Ivana Zerilli, la cui presenza ha confermato la volontà della segreteria di investire in modo strutturato e continuativo sulle tematiche dell’inclusione e della parità di genere.

Il Coordinamento Donne nasce, dunque, come spazio di confronto, ascolto e crescita, in cui le coordinatrici territoriali potranno lavorare insieme per promuovere iniziative innovative e rispondere in modo efficace alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Tra le priorità emerse durante l’incontro, spiccano l’avvio di nuovi corsi di formazione specifici e una campagna di sensibilizzazione dedicata ai diritti nel mondo del lavoro, strumenti fondamentali per accrescere la consapevolezza e sostenere le pari opportunità a tutti i livelli. Questa prima riunione rappresenta solo il punto di partenza di un percorso che intende coinvolgere sempre più persone e territori, rafforzando il senso di appartenenza e la capacità di fare rete. La Cisl Fp Sicilia rinnova così il proprio impegno a favore di una cultura del rispetto, dell’equità e della valorizzazione delle differenze, certa che “l’unione fa la forza” e che insieme sia possibile costruire un futuro migliore per tutte e tutti.