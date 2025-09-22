Sicilia, il Presidente Schifani annuncia due termovalorizzatori: “un passo concreto per risolvere l’emergenza rifiuti”

Firmato l'emendamento per la progettazione degli impianti a Palermo e Catania, con un investimento pari a 800 milioni. Schifani: "segnale forte ai siciliani, ora si comincia davvero"

Renato Schifani
Foto Ansa

Il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha annunciato nella conferenza stampa per la firma sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, della costruzione di due termovalorizzatori in Sicilia, precisamente a Palermo (Bellolampo) e a Catania (zona industriale di Pantano D’arci).

Oggi raggiungiamo uno degli obiettivi per la realizzazione dei termovalorizzatori. La mia sensazione è che la gente cominci a crederci. Abbiamo detto agli elettori che l’avremmo realizzato per superare l’annoso problema della gestione e della raccolta dei rifiuti. Abbiamo lavorato e trovate le somme, 800 milioni, che conto a breve di poter implementare con fondi sociali di coesione. Probabilmente, a breve, troveremo altre risorse per le opere accessorie. Entro cinque mesi i progettisti dovranno depositare il loro lavoro. La firma di oggi non vuole essere solo atto amministrativo, ma serve a dire ai siciliani che stiamo andando avanti.” ha detto Schifani.

“Non potevo mancare a questo appuntamento, era mio dovere esserci nonostante sia una giornata complicata”. Sottolinea il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, visibilmente provato a poche ore dalla scomparsa del fratello Rosario.  ”Ad aggiudicarsi la gara di 22 milioni gestita da Invitalia è stato il raggruppamento temporanea di imprese Crew Srl (mandataria), Systra Spa (già Sws Engineering Spa), Martino Associati Grosseto Srl, E.Co. Srl, Utres Ambiente Srl, l’ingegnere Corrado Pecora e Ibi Studio Srl.“  ha concluso Schifani. 

Ultimi approfondimenti di Sicilia