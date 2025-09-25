Sicilia, grosso taglio dei posti letto: sit-in davanti all’ospedale di Gela

Cittadini, pazienti, amministratori locali, parlamentari regionali e nazionali, si sono riuniti davanti all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, per protestare contro i tagli dei posti letto previsti dalle nuove disposizioni della sanità siciliana. Il sit-in è stato organizzato per scongiurare qualsiasi ridimensionamento del presidio sanitario, che già in passato è stato oggetto di polemiche.

Secondo quanto riportato dai sindacati di categoria, le nuove disposizioni della sanità siciliana comporterebbero un taglio di 36 posti letto in tutta la provincia di Caltanissetta, di cui l’ospedale di Gela fa parte. “Gela non può accettare un depotenziamento ulteriore- ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano– rischiamo di perdere posti letto in oncologia, in una città classifica Sin per l’incidenza dell’industrializzazione, e ancora il ridimensionamento della radioterapia e con l’unità di terapia intensiva neonatale mai avviata dopo 14 anni anni di attesa”