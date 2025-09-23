Sicilia, gattina incinta uccisa dai cani aizzati da un gruppo di adolescenti

“Quanto accaduto a Favara in provincia di Agrigento l’altra sera è semplicemente ignobile e criminale. Un gruppo di adolescenti era in giro accompagnati da tre cani i quali hanno assalito una gattina randagia incinta molto amata dai residenti della zona, gli adolescenti anzichè fermare i cani li hanno aizzati con il risultato che la gattina è stata uccisa e con lei i cuccioli che portava in pancia, gli abitanti accorsi all’abbaiare dei cani hanno visto gli adolescenti ed i cani in fuga”. E’ quanto afferma l’AIDAA.

‘Nessuno ha chiamato i carabinieri. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che mette scrive: “Sono decine da inizio settembre i fati sangue che provocano la morte di animali innocenti e sempre più i responsabili diretti o come in questo caso indiretti sono giovanissimi. Serve maggiore severità anche contro questi adolescenti che vanno puniti con il carcere. Noi dal canto nostro presentiamo denuncia e mettiamo a disposizione una taglia di 1000 euro sulla testa dei responsabili anche se giovanissimi, che verrà pagata a chi con la sua testimonianza fornita alle forze dell’ordine permetterà di individuare e punire con una condanna definitiva i responsabili e mettiamo a disposizione per le segnalazioni anche anonime che possono essere inviate all’indirizzo presidenza.aidaa@gmail.com oppure via telefono o whatsapp al 3479269949′ conclude l’AIDAA.