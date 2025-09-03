E’ durato poco più di due ore l’interrogatorio dell’assessore Elvira Amata, indagata dai pm di Palermo per corruzione in concorso. L’esponente di Fratelli d’Italia ha risposto alle domande dei magistrati Fusco e De Benedittis. L’indagine è un filone della maxi inchiesta sui contributi regionali che ha come protagonista il presidente dell’Ars di Fratelli d’Italia Gaetano Galvagno, anche lui accusato di corruzione.
Sicilia: corruzione in Regione, l’assessore messinese Amata sentita per due ore dai pm
