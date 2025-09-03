Sicilia: corruzione in Regione, l’assessore messinese Amata sentita per due ore dai pm

StrettoWeb

E’ durato poco più di due ore l’interrogatorio dell’assessore Elvira Amata, indagata dai pm di Palermo per corruzione in concorso. L’esponente di Fratelli d’Italia ha risposto alle domande dei magistrati Fusco e De Benedittis. L’indagine è un filone della maxi inchiesta sui contributi regionali che ha come protagonista il presidente dell’Ars di Fratelli d’Italia Gaetano Galvagno, anche lui accusato di corruzione.