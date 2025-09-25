Sicilia, Caruso (FDI): “su finanze regionali risultato storico del Governo Schifani”

“Quello realizzato dal governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani è un risultato storico, sia sotto il profilo politico che tecnico. Grazie all’oculatezza delle scelte compiute in questi anni, è stato possibile raggiungere un obiettivo che solo pochi anni fa sembrava un’utopia: azzerare un debito mostruoso di svariati miliardi di euro, che aveva portato la Regione Siciliana sull’orlo della bancarotta”, lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

“Il vero successo non è solo aver chiuso i conti in attivo, ma averlo fatto senza intaccare la capacità di spesa della Regione. Al contrario, oggi possiamo contare su oltre 2 miliardi di euro già disponibili per nuovi interventi a partire dalla prossima finanziaria, che sarà particolarmente espansiva e orientata al rilancio dell’economia siciliana.” aggiunge

“Questi fondi saranno destinati a investimenti strategici: sostegno alle imprese, alle famiglie, ai soggetti più fragili e a tutti i settori produttivi che rappresentano il motore dello sviluppo dell’Isola. La ripresa economica della Sicilia, del resto, è già certificata dalla Banca d’Italia e da tutti gli istituti finanziari. Il positivo lavoro portato avanti dal Presidente Schifani e dalla sua maggioranza in questa legislatura sarà per i prossimi anni garanzia di ulteriore crescita economica e sociale, rendendo la Sicilia modello positivo di sviluppo ed attrattiva per quanti vorranno investire in maniera sostenibile e trasparente.” conclude.