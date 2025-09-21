Sicilia, biker cade e si procura una frattura a Montagna Longa, sul posto il Soccorso Alpino | FOTO

Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione a Montagna Longa (Carini) per soccorrere un biker infortunato. L’uomo, un sessantunenne di Partinico, faceva parte di un gruppo di ciclisti che stavano percorrendo la strada sterrata che porta alla cima. A poche centinaia di metri dalla meta, improvvisamente ha perso il controllo della sua mountain bike ed è scivolato battendo violentemente il fianco su una pietra e procurandosi una frattura. I suoi compagni hanno lanciato l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso Alpino che ha inviato due squadre. Giunti sul posto, i tecnici del SASS hanno immobilizzato l’uomo sistemandolo prima sul materassino a depressione, poi sulla barella e lo hanno accompagnato sulla strada asfaltata dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Partinico.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del #NUE112, applicando la specifica “procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).