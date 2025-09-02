Sì, il Catanzaro ha alzato l’asticella! E ora Aquilani ha l’imbarazzo della scelta: come può giocare la sua squadra dopo gli ultimi colpi di mercato

StrettoWeb

Iemmello aveva parlato chiaro (e pubblicamente). Aquilani probabilmente pure, indirettamente. La società li ha accontentati. Asticella alzata? Sì, decisamente! Negli ultimi giorni di calciomercato il Catanzaro ha alzato l’asticella, come richiesto dal calciatore simbolo e dall’allenatore. Nel weekend sono arrivati i colpacci Di Francesco e Pandolfi, nelle ultime ore ieri prima del gong sono stati annunciati Remi Oudin, Davide Buglio e Tommaso Cassandro, tornato in giallorosso. I movimenti in entrata hanno rinforzato soprattutto la batteria offensiva, regalando all’allenatore un ventaglio di opzioni diverse specie dalla cintola in giù, con la possibilità di cambiare modulo dall’inizio o in corsa.

Calciomercato Catanzaro: tutte le operazioni di questa sessione estiva

Movimenti in entrata:

Rispoli, Seha, Nuamah, Di Chiara, Bettella, Favasuli, Ruggero, Frosinini, Bashi, Alesi, Liberali.

Movimenti in uscita:

Biasci, Scognamillo, Bonini, Quagliata, Seck, Pagano, Compagnon, Gelmi, Corradi, Ilie, Maiolo, Piras, Morleo, Volpe.

Come potrebbe giocare Aquilani

Ad oggi, la certezza è il 4-2-3-1, sistema di gioco utilizzato in queste prime uscite ufficiali. Davanti alla garanzia Pigliacelli ci sarebbero Cassandro, Bettella, Antonini e Di Chiara; in mezzo Petriccione e Pontisso; davanti Oudin e Di Francesco larghi con Iemmello mobile a girare intorno alla prima punta Pandolfi. Da considerare le carte Favasuli, Brighenti, Verrengia, Buso, Pittarello, D’Alessandro. E, da non dimenticare, l’asso Pompetti, fuori per un brutto infortunio ma altrimenti titolarissimo tra i due in mezzo.

In caso di cambio modulo, poi, magari con una difesa a 3 (3-4-2-1), dietro ci sarebbero Bettella, Antonini al centro e uno tra Di Chiara (ha sperimentato il ruolo da braccetto a Reggio) e Verrengia; in mezzo Pontisso-Petriccione con Buglio prima alternativa e Cassandro-Di Chiara (nel caso non sia dietro) nelle corsie laterali; Di Francesco-Oudin trequartisti dietro l’unica punta Iemmello.

Nel caso di variante 4-3-3, invece, stessa difesa a quattro di cui sopra (nel 4-2-3-1); a centrocampo l’aggiunta di Buglio insieme a Pontisso e Petriccione (play) e davanti sempre Di Francesco e Oudin dietro Iemmello, con i vari Liberali e Pandolfi pronti come prime alternative. Di seguito la grafica con la prima ipotesi, quella del 4-2-3-1.