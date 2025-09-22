Si alza il sipario sulla Dierre Basketball Reggio Calabria 2025-2026: il sogno è la B Interregionale | FOTO e INTERVISTE

Sguardi carichi di entusiasmo, tanta voglia di iniziare, quella palla a spicchi che ci fa battere il cuore. La Dierre Basketball Reggio Calabria si presenta ai suoi tifosi in vista della stagione sportiva 2025-2026. I reggini, reduci dalla cavalcata Playoff della passata stagione che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, conclusa a un passo dalla promozione in B Interregionale, ripartono con la consapevolezza di chi sa di poter fare bene e l’ambizione di puntare al bersaglio grosso dopo aver accarezzato il sogno promozione.

Non ci sarà coach Cotroneo, simbolo della Dierre degli ultimi anni: al suo posto il presidente Filianoti ha scelto coach Inguaggiato, esperienza internazionale (USA) e conoscenza del basket italiano per un profilo interessante in grado di lavorare con i giovani ma anche di strutturare una squadra ambiziosa che scalpita in vista della nuova stagione.

Il presidente Filianoti: “vogliamo fare meglio della passata stagione”

Il presidente Filianoti rilancia le ambizioni della squadra: “si riparte dall’anno scorso, dalla stagione straordinaria che abbiamo fatto, prendiamo ciò che di buono abbiamo fatto e ripartiamo da là. Abbiamo costruito un roster importante, sappiamo che il campionato sarà difficile, abbiamo l’obiettivo di fare meglio rispetto alla scorsa stagione“.

Coach Inguaggiato: “Reggio Calabria respira basket”

Coach Francesco Inguaggiato, new entry in panchina per i reggini, ha dichiarato: “arrivo con l’ambizione di fare molto bene. È un’eredità difficile quella che ho preso da coach Cotroneo. Vogliamo fare bene, la società ha le idee chiare, lavoriamo passo dopo passo per portare questa società dove merita. Ho trovato un ambiente eccezionale e dei ragazzi in gamba che hanno fatto gruppo subito. Reggio Calabria è una città che respira basket, è un ambiente caldo, bello. Faccio un in bocca al lupo alla Viola che merita scenari più grandi di quelli in cui sta vivendo adesso“.