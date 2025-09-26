“Servirà il miglior Palermo possibile”, Inzaghi mette in guardia per Cesena. E sui tifosi: “anche in trasferta, è come se fossimo sempre in casa”

Pippo Inzaghi è tornato a parlare alla stampa prima del delicato match di Cesena, ad oggi a 10 punti, proprio come il Palermo. Dopo il match di Udine in Coppa Italia, altra sfida in trasferta, la seconda del campionato (la prima a Bolzano fu trionfo per 0-2). “Col Cesena – ha detto l’allenatore – sarà una partita bella tosta, in un campo complicato. Non mi sorprende vedere il Cesena lì, hanno uno dei migliori allenatori, ma noi sappiamo della nostra forza e cercheremo di fare una bella partita. Tatticamente mi aspetto una partita dura, ma in B sono tutte così. Noi dobbiamo andare consci della nostra forza, dobbiamo dare continuità alle ultime due vittorie. Per vincere servirà il miglior Palermo possibile, ma mi fido molto dei ragazzi”.

“Il prossimo tour de force? Dovremo esaltarci, ma pensando un po’ alla volta. Viste le partite ravvicinate, ovviamente farò ruotare i giocatori” ha continuato Inzaghi rispondendo alla domanda legata alle tre gare in sette giorni. Sugli indisponibili: “purtroppo abbiamo perso Ranocchia, speriamo di recuperarlo il prima possibile”.

Infine, un passaggio sul match di Coppa Italia a Udine, sulla risposta dei giovani e sui tifosi: “molto bella e positiva la risposta dei giovani, come Veroli e Giovane, nel match di Coppa Italia a Udine. Idem Corona e Vasic, hanno fatto una grande partita contro giocatori di Serie A. A Udine sembrava di giocare in casa? Beh, succede spesso, quasi sempre, di giocare in casa anche quando si è fuori. Se noi daremo il massimo, sarà difficile per gli altri”.