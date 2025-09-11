Serie D, ok dalla Commissione di vigilanza: Milazzo-Igea Virtus si può giocare allo stadio “Salmeri”. Via libera anche per il Palasport “Valverde”

Il derby Milazzo-Igea Virtus si giocherà regolarmente allo stadio “Marco Salmeri” così come previsto. La Commissione comunale di vigilanza al termine della riunione odierna ha infatti preso atto degli interventi effettuati dal Comune sulla struttura ed espresso parere favorevole all’utilizzo del campo sportivo di via Grotta Polifemo per la capienza complessiva di 1.200 spettatori (600 tribuna, 500 gradinata e 100 tribuna ospiti). L’impianto potrà essere utilizzato anche per incontri notturni con l’utilizzo esclusivo di gruppi elettrogeni. La Commissione, preso atto anche della documentazione presentata dal Comune ha dato il via libera all’utilizzo anche del Palazzetto dello sport di via Valverde che potrà ospitare 1774 spettatori.

La seduta è stata presieduta dall’assessore allo Sport, Antonio Nicosia, che alla fine ha espresso la sua soddisfazione. “Nei giorni scorsi mi sono dichiarato fiducioso perché tutti i lavori richiesti nel coso della prima verifica della commissione erano stati eseguiti – ha detto l’esponente della giunta Midili – perché l’Amministrazione si è attivata immediatamente. Ringrazio anche tuti gli uffici che hanno operato affinché tutto fosse realizzato in tempi celeri e nel miglior modo possibile. Il sopralluogo odierno ha confermato la concretezza dei fatti e ora auspico che sia nel calcio che nel basket possano arrivare quei risultati che gli sportivi milazzesi si attendono”.