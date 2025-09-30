Serie D, incredibile al Castrumfavara: Infantino non è più l’allenatore

Una buona partenza in campionato, con la vittoria all’esordio contro la Reggina e una classifica interessante, ma ora una ufficialità clamorosa. Il Castrumfavara ha annunciato la separazione del rapporto con l’allenatore Pietro Infantino. “L’ASD CastrumFavara comunica che in maniera consensuale si interrompe il rapporto contrattuale con Pietro Infantino, allenatore della prima squadra, e Dario Di Dio, allenatore in seconda. Ai due tecnici la società li ringrazia per l’ apporto e formula le migliori fortune. Gli allenamenti della squadra saranno guidati da mister Francesco Fanara, allenatore della Juniores, Giovanni Costantino, preparatore dei portieri e Michele Gallo, preparatore atletico”.