Serie D, il Gela tira fuori il coniglio dal cilindro e pesca un ex Serie B: colpo Jerry Mbakogu

A sorpresa, almeno fino a ieri. Ieri, appunto, l’indizio: giocatore esperto, diversi gol in Serie B, una stagione importante in Serie A. Giocava sui social, il Gela, lasciando i tifosi con il fiato sospeso: “lo annunceremo domani”. Ed ecco fatto: Jerry Mbagoku è un nuovo calciatore del club siciliano. Protagonista con il Carpi, in Serie A e B, vanta uno score di reti niente male nei Professionisti, anche se gli ultimi anni sono state poche le reti segnate, solo 8 nelle ultime cinque stagioni. L’obiettivo del Gela, che davanti può contare già su Sarao (protagonista domenica a Messina), è di rivitalizzare il centravanti nigeriano, che con l’ex Siracusa può formare una coppia niente male.

La carriera di Jerry Mbakogu

Classe 1992, attaccante centrale nigeriano. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, con la Primavera ha collezionato 32 presenze e 15 reti. Debutta in Serie B nel 2010 con il Padova, prima di vivere da protagonista la promozione (coppa e campionato vinti) in Serie C con la Juve Stabia: con le vespe ha disputato 79 partite con 16 gol e 10 assist tra Serie B e Lega Pro.

Il suo nome è legato soprattutto al Carpi, dove in 5 stagioni ha scritto pagine storiche: la promozione in Serie A nel 2015 e una stagione da 15 reti in Serie B. Con i biancorossi totalizza 133 presenze ufficiali tra Serie A e B, firmando 37 reti e 21 assist. Un curriculum di spessore che lo ha portato anche all’estero con Apollon Smyrnis (Grecia), Krylya Sovetov Samara (Russia), NK Osijek (Croazia), oltre alle esperienze in Italia con Cosenza, Gubbio, Triestina, Legnago, Costa Amalfi e United Riccione.