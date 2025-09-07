Serie D, comincia il campionato. I risultati della 1ª giornata: pari per Messina e Nissa, la Reggina perde

Il programma della prima giornata del girone I di Serie D: risultati e classifica di oggi, domenica 7 settembre

ACR Messina

Comincia il campionato. Oggi, domenica 7 settembre 2025, il via al girone I di Serie D 2025-2026. Dopo la promozione del Siracusa della scorsa stagione, occhi puntati su Reggina e Nissa, ma curiosità anche su Gelbison e Savoia, le due campane “trasferite” nel raggruppamento calabro-siciliano. Chi dalla Serie C, chi dall’Eccellenza, ritroviamo in D anche squadre storiche come Vigor Lamezia e ACR Messina, quest’ultima in una condizione alquanto precaria, per i fatti ben noti.

Spazio al campo, dicevamo. Proprio il Messina, costruito in pochi giorni – tutto in questa settimana – strappa uno 0-0 all’Athletic Palermo. Ricordiamo che i peloritani partono da -14, che dopo oggi diventa -13. Una montagna insormontabile. La Gelbison batte il Sambiase mentre la Vibonese ha la meglio di misura del Paternò per 2-1. Nelle gare delle 16, clamorosa umiliazione della Reggina a Favara, mentre la Nissa non va oltre il pari interno contro il Milazzo neopromosso. La Vigor Lamezia batte l’Acireale di misura.

Di seguito il programma con risultati e classifica.

Risultati Serie D, 1ª giornata

Domenica 7 settembre

Ore 15

  • ACR Messina-Athletic Palermo 0-0
  • Gelbison-Sambiase 2-0
  • Savoia-Gela 0-0
  • Ragusa-Enna 1-1
  • Vibonese-Paternò 2-1

Ore 16

  • Castrumfvara-Reggina 2-1
  • Igea Virtus-Sancataldese 3-2
  • Nissa-Milazzo 1-1
  • Vigor Lamezia-Acireale 1-0

Classifica Serie D

  1. Gelbison 3
  2. Igea Virtus 3
  3. Vibonese 3
  4. Castrumfavara 3
  5. Vigor Lamezia 3
  6. Ragusa 1
  7. Milazzo 1
  8. Enna 1
  9. Nissa 1
  10. Gela 1
  11. Savoia 1
  12. Athletic Palermo 1
  13. Sancataldese 0
  14. Reggina 0
  15. Paternò 0
  16. Acireale 0
  17. Sambiase 0
  18. ACR Messina -13

