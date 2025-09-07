Serie D, comincia il campionato. I risultati della 1ª giornata: pari per Messina e Nissa, la Reggina perde

Comincia il campionato. Oggi, domenica 7 settembre 2025, il via al girone I di Serie D 2025-2026. Dopo la promozione del Siracusa della scorsa stagione, occhi puntati su Reggina e Nissa, ma curiosità anche su Gelbison e Savoia, le due campane “trasferite” nel raggruppamento calabro-siciliano. Chi dalla Serie C, chi dall’Eccellenza, ritroviamo in D anche squadre storiche come Vigor Lamezia e ACR Messina, quest’ultima in una condizione alquanto precaria, per i fatti ben noti.

Spazio al campo, dicevamo. Proprio il Messina, costruito in pochi giorni – tutto in questa settimana – strappa uno 0-0 all’Athletic Palermo. Ricordiamo che i peloritani partono da -14, che dopo oggi diventa -13. Una montagna insormontabile. La Gelbison batte il Sambiase mentre la Vibonese ha la meglio di misura del Paternò per 2-1. Nelle gare delle 16, clamorosa umiliazione della Reggina a Favara, mentre la Nissa non va oltre il pari interno contro il Milazzo neopromosso. La Vigor Lamezia batte l’Acireale di misura.

Di seguito il programma con risultati e classifica.

Risultati Serie D, 1ª giornata

Domenica 7 settembre

Ore 15

ACR Messina-Athletic Palermo 0-0

Gelbison-Sambiase 2-0

Savoia-Gela 0-0

Ragusa-Enna 1-1

Vibonese-Paternò 2-1

Ore 16

Castrumfvara-Reggina 2-1

Igea Virtus-Sancataldese 3-2

Nissa-Milazzo 1-1

Vigor Lamezia-Acireale 1-0

Classifica Serie D