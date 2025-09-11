Serie D, altra grana per il Paternò: contro la Gelbison si gioca a Lentini e a porte chiuse

La Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale ha comunicato che, per ragioni logistiche e organizzative, la gara valida per il campionato di Serie D 2025/26 tra Paternò Calcio e Gelbison, in programma domenica 14 settembre 2025 alle ore 15.00, non potrà disputarsi presso lo stadio di Paternò e si svolgerà quindi, in via del tutto eccezionale, presso il Campo “A. Nobile” di Lentini (via dello Stadio), e a porte chiuse, senza la presenza del pubblico sugli spalti.

Il Paternò Calcio, preso atto del provvedimento, “ribadisce la propria disponibilità a rispettare con la massima scrupolosità le disposizioni stabilite e confida, già dal 28 settembre, di poter tornare a disputare le gare interne davanti ai propri tifosi, cuore pulsante della comunità rossazzurra”.

Altra grana per il club dopo un’estate movimentata, il cambio di proprietà e la notte tormentata di qualche settimana fa che ha costretto i dirigenti ad evitare la trasferta di Enna.