Serie D, Acireale-ACR Messina: episodi di violenza nel passato, scatta il divieto di vendita ai tifosi ospiti

“In occasione della gara di Serie D Città di Acireale – Messina, in programma mercoledì 24 settembre 2025 allo stadio “Aci e Galatea” di Acireale (CT), il Prefetto di Catania ha adottato specifiche misure di sicurezza. È vietata la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di Messina. Il provvedimento è stato disposto per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La decisione si fonda su episodi di violenza verificatisi in passato in occasione di incontri tra le due squadre”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’ACR Messina.

“Il divieto è stato adottato in considerazione della storica rivalità tra le due tifoserie e dei gravi disordini registrati in precedenti confronti, che hanno generato scontri e aggressioni. La misura ha l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento della partita e la sicurezza di tutti i partecipanti”.