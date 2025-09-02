Un punto in due giornate, prima interna (nel deserto del “Marulla”) con sconfitta, contestazione e – ora – anche l’assenza per due giornate di uno dei giocatori più importanti. Il Cosenza dovrà fare a meno di Luca Garritano, fermato per due turni dal Giudice Sportivo “per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze”.
Serie C, stangata Garritano: fermato per due giornate. Colpito un calciatore avversario: la motivazione
