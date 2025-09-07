Serie C, il Siracusa resta a zero: terza partita e terza sconfitta, stop anche a Cerignola. Inizio di campionato da incubo. Risultati e classifica

Terza partita e terza sconfitta. L’inizio di campionato del Siracusa è un incubo. Anche a Cerignola, nulla da fare, nonostante il vantaggio: l’Audace vince 3-1 in rimonta e lascia gli aretusei a zero. Si è già “sgonfiato”, a qualche mese di distanza, l’entusiasmo per la promozione dei siciliani. Tutto questo a causa di un’estate tormentata, con l’addio al veleno di Zenga, il mercato fermo, il faccia a faccia con Turati e la tifoseria. Nel mercato alla fine si è pescato, ma in ritardo, e anche oltre (pure in questi giorni), e i risultati sono questi.

La partita. Reti bianche all’intervallo, ma ad inizio ripresa la sblocca Pacciardi. Dura poco, in realtà, perché dopo qualche minuto segna Cappone, che fa doppietta personale al 92′. Nel mezzo, la rete di Emmausso. Nelle altre sfide serali, l’Altamura vince contro la Cavese, mentre il Picerno sbanca Latina. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie C Girone C, 3ª giornata

Sabato 6 settembre

Ore 17:30

Giugliano – Foggia 1-0

Sorrento – Trapani 1-2

Ore 20:30

Casarano – Benevento 1-0

Casertana – Potenza 3-2

Catania – Monopoli 4-0

Domenica 7 settembre

Ore 17:30

Crotone – Cosenza 0-0

Ore 20:30

Altamura – Cavese 2-1

Audace Cerignola – Siracusa 3-1

Latina – Picerno 1-2

Recupero: Salernitana – Atalanta U23 (mercoledì 17 settembre ore 20.00)

Classifica Serie C Girone C

Catania 9 Benevento 6 Salernitana 6* Casertana 6 Audace Cerignola 5 Picerno 5 Crotone 4 Potenza 4 Giugliano 4 Monopoli 4 Casarano 4 Latina 3 Altamura 3 Atalanta U23 3* Cosenza 2 Cavese 1 Sorrento 1 Siracusa 0 Foggia 0 Trapani -1

*Una partita in meno

Prossimo turno, 4ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20:30

Foggia – Latina

Monopoli – Audace Cerignola

Potenza – Crotone

Sabato 13 settembre

Ore 17:30

Picerno – Casarano

Siracusa – Benevento

Domenica 14 settembre

Ore 15:00

Atalanta U23 – Altamura

Cosenza – Catania

Ore 17:30

Trapani – Casertana

Ore 20:30

Salernitana – Sorrento

Lunedì 15 settembre

Ore 20:30

Cavese – Giugliano