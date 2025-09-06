Serie C: il Catania vola, vince nettamente contro Monopoli ed è a punteggio pieno | CLASSIFICA

Il Catania vola. La squadra di mister Mimmo Toscano vince contro il Monopoli con un netto 4-0 in un “Massimino” stracolmo di tifosi con un entusiasmo alle stelle. I siciliani, infatti, sono primi in classifica con 9 punti dopo 3 giornate di Serie C, Girone C e sono chiaramente i grandi favoriti per il grande salto in Serie B dopo aver un mercato stratosferico, allestito un attacco super con uno degli allenatori più bravi per la categoria.
La partita
Primo tempo equilibrato tra Catania e Monopoli che si chiude però 1-0 in favore della squadra di Toscano. La rete di Ierardi di testa decide la prima frazione. Nell ripresa i siciliani hanno alcune difficoltà iniziali con i pugliesi che si rendono pericolosi. Al 79′ segna Cicerelli su rigore, all85′ Aloi, in contropiede, firma il 3-0. Il definitivo 4-0 arriva al 95′ con Lunetta che si insacca sotto la traversa. Dopo 7 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.
Risultati Serie C Girone C, 3ª giornata
Sabato 6 settembre
Ore 17:30
Giugliano – Foggia 1-0
Sorrento – Trapani 1-2
Ore 20:30
Casarano – Benevento 1-0
Casertana – Potenza 3-2
Catania – Monopoli 4-0
Domenica 7 settembre
Ore 17:30
Crotone – Cosenza
Salernitana – Atalanta U23
Ore 20:30
Altamura – Cavese
Audace Cerignola – Siracusa
Latina – Picerno
Classifica Serie C Girone C
- Catania 9*
- Benevento 6*
- Salernitana 6
- Casertana 6*
- Monopoli 4*
- Potenza 4*
- Giugliano 4*
- Casarano 4*
- Latina 3
- Crotone 3
- Atalanta U23 3
- Audace Cerignola 2
- Picerno 2
- Sorrento 1*
- Cosenza 1
- Cavese 1
- Siracusa 0
- Altamura 0
- Foggia 0*
- Trapani -1*
*Una partita in più