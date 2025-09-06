Serie C: il Catania vola, vince nettamente contro Monopoli ed è a punteggio pieno | CLASSIFICA

Il Catania vola. La squadra di mister Mimmo Toscano vince contro il Monopoli con un netto 4-0 in un “Massimino” stracolmo di tifosi con un entusiasmo alle stelle. I siciliani, infatti, sono primi in classifica con 9 punti dopo 3 giornate di Serie C, Girone C e sono chiaramente i grandi favoriti per il grande salto in Serie B dopo aver un mercato stratosferico, allestito un attacco super con uno degli allenatori più bravi per la categoria.

La partita

Primo tempo equilibrato tra Catania e Monopoli che si chiude però 1-0 in favore della squadra di Toscano. La rete di Ierardi di testa decide la prima frazione. Nell ripresa i siciliani hanno alcune difficoltà iniziali con i pugliesi che si rendono pericolosi. Al 79′ segna Cicerelli su rigore, all85′ Aloi, in contropiede, firma il 3-0. Il definitivo 4-0 arriva al 95′ con Lunetta che si insacca sotto la traversa. Dopo 7 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati Serie C Girone C, 3ª giornata

Sabato 6 settembre

Ore 17:30

Giugliano – Foggia 1-0

Sorrento – Trapani 1-2

Ore 20:30

Casarano – Benevento 1-0

Casertana – Potenza 3-2

Catania – Monopoli 4-0

Domenica 7 settembre

Ore 17:30

Crotone – Cosenza

Salernitana – Atalanta U23

Ore 20:30

Altamura – Cavese

Audace Cerignola – Siracusa

Latina – Picerno

Classifica Serie C Girone C

Catania 9* Benevento 6* Salernitana 6 Casertana 6* Monopoli 4* Potenza 4* Giugliano 4* Casarano 4* Latina 3 Crotone 3 Atalanta U23 3 Audace Cerignola 2 Picerno 2 Sorrento 1* Cosenza 1 Cavese 1 Siracusa 0 Altamura 0 Foggia 0* Trapani -1*

*Una partita in più