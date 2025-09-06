Serie C: il Catania vola, vince nettamente contro Monopoli ed è a punteggio pieno | CLASSIFICA

Serie C: il Catania fa spettacolo contro il Monopoli in un "Massimino" stracolmo di tifosi festanti, la squadra di Toscano è superiore ed è a punteggio pieno dopo 3 giornate

Catania - Monopoli

Il Catania vola. La squadra di mister Mimmo Toscano vince contro il Monopoli con un netto 4-0 in un “Massimino” stracolmo di tifosi con un entusiasmo alle stelle. I siciliani, infatti, sono primi in classifica con 9 punti dopo 3 giornate di Serie C, Girone C e sono chiaramente i grandi favoriti per il grande salto in Serie B dopo aver un mercato stratosferico, allestito un attacco super con uno degli allenatori più bravi per la categoria.

La partita

Primo tempo equilibrato tra Catania e Monopoli che si chiude però 1-0 in favore della squadra di Toscano. La rete di Ierardi di testa decide la prima frazione. Nell ripresa i siciliani hanno alcune difficoltà iniziali con i pugliesi che si rendono pericolosi. Al 79′ segna Cicerelli su rigore, all85′ Aloi, in contropiede, firma il 3-0. Il definitivo 4-0 arriva al 95′ con Lunetta che si insacca sotto la traversa. Dopo 7 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati Serie C Girone C, 3ª giornata

Sabato 6 settembre

Ore 17:30
Giugliano – Foggia 1-0
Sorrento – Trapani 1-2

Ore 20:30
Casarano – Benevento 1-0
Casertana – Potenza 3-2
Catania – Monopoli 4-0

Domenica 7 settembre

Ore 17:30
Crotone – Cosenza
Salernitana – Atalanta U23

Ore 20:30
Altamura – Cavese
Audace Cerignola – Siracusa
Latina – Picerno

Classifica Serie C Girone C

  1. Catania 9*
  2. Benevento 6*
  3. Salernitana 6
  4. Casertana 6*
  5. Monopoli 4*
  6. Potenza 4*
  7. Giugliano 4*
  8. Casarano 4*
  9. Latina 3
  10. Crotone 3
  11. Atalanta U23 3
  12. Audace Cerignola 2
  13. Picerno 2
  14. Sorrento 1*
  15. Cosenza 1
  16. Cavese 1
  17. Siracusa 0
  18. Altamura 0
  19. Foggia 0*
  20. Trapani -1*

*Una partita in più

Ultimi approfondimenti di Sport