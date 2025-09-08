Serie C, il Catania blinda la porta: Dini rinnova il contratto

Il Catania comunica di "aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con il calciatore Andrea Dini"

Andrea Dini rinnovo

In una nota ufficiale, il Catania comunica di “aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con il calciatore Andrea Dini. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: “abbiamo formalizzato l’intesa nei giorni scorsi, scegliendo di ufficializzarla dopo la gara con il Monopoli per rispettare la centralità del match. Andrea vive un momento di grande maturità professionale ed è uno dei tanti leader del gruppo plasmato da mister Toscano. La società è molto attenta alla valorizzazione dei meriti dei singoli e interviene prontamente, il futuro si crea nel presente”.

Dini aggiunge: “questi primi otto mesi di lavoro a Catania sono stati molto significativi, mi hanno permesso di capire che la società e il mister stanno costruendo una realtà molto importante e noi possiamo crescere ogni giorno, come squadra. Per un calciatore è fondamentale percepire queste sensazioni, soprattutto in una piazza così prestigiosa e quindi naturalmente esigente. Sono davvero felice di legare il mio futuro a questi colori e a questa città. Forza Catania!”.

