Serie C, dopo tre vittorie il Trapani non va oltre il pari ad Altamura: come cambia la classifica

Ad Altamura la compagine di Aronica passa pure, ma poi si fa riprendere dai locali: segna Vazquez al 45', pareggia Rosafio a metà ripresa

Trapani
Foto Trapani FC

Dopo tre vittorie, per il Trapani arriva un pari, il secondo dopo quello alla prima giornata. La squadra siciliana rimane l’unica imbattuta insieme alla Salernitana e, senza la penalizzazione di 8 punti – la società conta di avere almeno una riduzione – sarebbe seconda a un punto proprio dalla capolista granata. Ad Altamura la compagine di Aronica passa pure, ma poi si fa riprendere dai locali: segna Vazquez al 45′, pareggia Rosafio a metà ripresa. Finisce 1-1. Con questo risultato i siciliani salgono a 3 punti.

Risultati 5ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 20 settembre

Ore 17:30

Audace Cerignola-Foggia 0-0
Casertana-Cosenza 1-1
Catania-Sorrento 0-0
Crotone-Siracusa 2-0
Latina-Monopoli 0-1

Domenica 21 settembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani 1-1
Casarano-Cavese 3-0

Ore 17:00

Benevento-Atalanta U23

Ore 17:30

Giugliano-Salernitana
Potenza-Picerno

Classifica Serie C Girone C

  1. Salernitana 12*
  2. Catania 10
  3. Monopoli 10
  4. Casarano 10
  5. Benevento 9*
  6. Crotone 8
  7. Casertana 7
  8. Cosenza 6
  9. Audace Cerignola 6
  10. Giugliano 5*
  11. Potenza 5*
  12. Picerno 5
  13. Foggia 5*
  14. Altamura 5
  15. Latina 4
  16. Atalanta U23 4*
  17. Trapani 3 (-8)
  18. Cavese 2
  19. Sorrento 2
  20. Siracusa 0

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª Giornata

Mercoledì 24 settembre

Ore 18.30
Cavese-Latina
Cosenza-Giugliano
Foggia-Casertana
Salernitana-Audace Cerignola
Siracusa-Potenza

Ore 20.30
Trapani-Catania

Ore 20.45
Atalanta U23-Crotone
Monopoli-Altamura
Picerno-Benevento

