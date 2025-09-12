Serie C, date e orari delle gare dall’8ª alla 16ª giornata: l’elenco completo da ottobre a dicembre

Ufficiali date e orari dalla 8ª alla 16ª giornata di Serie C: l'elenco completo del girone C

Foto www.lega-pro.com

La Lega Pro ha comunicato ufficialmente date e orari delle partite dalla 8ª alla 16ª giornata di Serie C, cioè da ottobre a dicembre. Si gioca sempre su tre giorni, spesso dal venerdì alla domenica, ma a volte c’è il posticipo del lunedì. Questo l’elenco completo riguardante il girone C.

8ª giornata – 3-4-5 ottobre 2025

venerdì 3 ottobre 2025

ore 20.30

  • LATINA BENEVENTO

sabato 4 ottobre 2025

ore 14.30

  • ATALANTA U23 FOGGIA

ore 17.30

  • CROTONE AZ PICERNO

domenica 5 ottobre 2025

ore 14.30

  • CASERTANA CASARANO
  • CATANIA SIRACUSA
  • SALERNITANA CAVESE
  • TRAPANI GIUGLIANO

ore 17.30

  • SORRENTO MONOPOLI
  • TEAM ALTAMURA POTENZA

ore 20.30

  • AUDACE CERIGNOLA COSENZA
9ª giornata – 10-11-12-13 ottobre 2025

sabato 11 ottobre 2025

ore 14.30

  • AZ PICERNO CASERTANA
  • FOGGIA CROTONE
  • GIUGLIANO CATANIA

domenica 12 ottobre 2025

ore 12.30

  • MONOPOLI SALERNITANA

ore 14.30

  • CASARANO AUDACE CERIGNOLA
  • CAVESE TRAPANI
  • COSENZA ATALANTA U23
  • POTENZA LATINA
  • SIRACUSA SORRENTO

ore 17.30

  • BENEVENTO TEAM ALTAMURA
10ª giornata – 17-18-19-20 ottobre 2025

sabato 18 ottobre 2025

ore 14.30

  • CASARANO FOGGIA
  • CROTONE MONOPOLI
  • SORRENTO COSENZA

ore 17.30

  • LATINA GIUGLIANO

domenica 19 ottobre 2025

ore 12.30

  • CASERTANA SIRACUSA

ore 14.30

  • ATALANTA U23 TRAPANI
  • BENEVENTO POTENZA
  • CATANIA SALERNITANA

ore 17.30

  • AUDACE CERIGNOLA CAVESE

ore 20.30

  • TEAM ALTAMURA AZ PICERNO
11ª giornata – 24-25-26-27 ottobre 2025

venerdì 24 ottobre 2025

ore 20.30

  • FOGGIA TEAM ALTAMURA

sabato 25 ottobre 2025

ore 14.30

  • ATALANTA U23 AZ PICERNO
  • CAVESE CROTONE

ore 17.30

  • SIRACUSA CASARANO

domenica 26 ottobre 2025

ore 12.30

  • TRAPANI AUDACE CERIGNOLA

ore 14.30

  • CATANIA BENEVENTO
  • COSENZA POTENZA

ore 17.30

  • MONOPOLI GIUGLIANO
  • SORRENTO LATINA

ore 20.30

  • SALERNITANA CASERTANA
12ª giornata – 31 ottobre – 1-2-3 novembre 2025

venerdì 31 ottobre 2025

ore 20.30

  • AZ PICERNO CAVESE
  • CASERTANA CATANIA

sabato 1 novembre 2025

ore 14.30

  • AUDACE CERIGNOLA ATALANTA U23
  • CASARANO MONOPOLI
  • TEAM ALTAMURA COSENZA

domenica 2 novembre 2025

ore 14.30

  • CROTONE TRAPANI
  • POTENZA FOGGIA

ore 17.30

  • GIUGLIANO SIRACUSA
  • LATINA SALERNITANA

ore 20.30

  • BENEVENTO SORRENTO
13ª giornata – 7-8-9-10 novembre 2025

venerdì 7 novembre 2025

ore 20.30

  • CAVESE POTENZA

sabato 8 novembre 2025

ore 14.30

  • ATALANTA U23 GIUGLIANO
  • TRAPANI AZ PICERNO

ore 17.30

  • COSENZA CASARANO

domenica 9 novembre 2025

ore 14.30

  • SIRACUSA LATINA

ore 17.30

  • MONOPOLI CASERTANA
  • SORRENTO AUDACE CERIGNOLA

ore 20.30

  • FOGGIA BENEVENTO

lunedì 10 novembre 2025

ore 20.30

  • SALERNITANA CROTONE
14ª giornata – 14-15-16-17 novembre 2025

sabato 15 novembre 2025

ore 14.30

  • AZ PICERNO SIRACUSA
  • CASARANO CATANIA
  • CROTONE SORRENTO
  • LATINA COSENZA

domenica 16 novembre 2025

ore 12.30

  • BENEVENTO MONOPOLI

ore 14.30

  • GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA
  • POTENZA TRAPANI
  • TEAM ALTAMURA SALERNITANA

ore 17.30

  • CASERTANA ATALANTA U23

lunedì 17 novembre 2025

ore 20.30

  • FOGGIA CAVESE
15ª giornata – 21-22-23-24 novembre 2025

venerdì 21 novembre 2025

ore 20.30

  • AUDACE CERIGNOLA CROTONE

sabato 22 novembre 2025

ore 14.30

  • GIUGLIANO CASARANO
  • SIRACUSA TEAM ALTAMURA
  • SORRENTO CASERTANA
  • TRAPANI FOGGIA

ore 17.30

  • MONOPOLI AZ PICERNO

domenica 23 novembre 2025

ore 12.30

  • CAVESE ATALANTA U23

ore 14.30

  • CATANIA LATINA
  • COSENZA BENEVENTO

ore 17.30

  • SALERNITANA POTENZA
16ª giornata – 28-29-30 novembre – 1 dicembre 2025

sabato 29 novembre 2025

ore 14.30

  • AZ PICERNO CATANIA
  • CASERTANA CAVESE

ore 17.30

  • CROTONE GIUGLIANO
  • TEAM ALTAMURA SORRENTO

domenica 30 novembre 2025

ore 14.30

  • ATALANTA U23 SIRACUSA
  • TRAPANI MONOPOLI

ore 17.30

  • FOGGIA COSENZA

ore 20.30

  • LATINA AUDACE CERIGNOLA
  • POTENZA CASARANO

lunedì 1 dicembre 2025

ore 20.30

  • BENEVENTO SALERNITANA

