Serie C, date e orari delle gare dall’8ª alla 16ª giornata: l’elenco completo da ottobre a dicembre

La Lega Pro ha comunicato ufficialmente date e orari delle partite dalla 8ª alla 16ª giornata di Serie C, cioè da ottobre a dicembre. Si gioca sempre su tre giorni, spesso dal venerdì alla domenica, ma a volte c’è il posticipo del lunedì. Questo l’elenco completo riguardante il girone C.
venerdì 3 ottobre 2025
ore 20.30
- LATINA BENEVENTO
sabato 4 ottobre 2025
ore 14.30
- ATALANTA U23 FOGGIA
ore 17.30
- CROTONE AZ PICERNO
domenica 5 ottobre 2025
ore 14.30
- CASERTANA CASARANO
- CATANIA SIRACUSA
- SALERNITANA CAVESE
- TRAPANI GIUGLIANO
ore 17.30
- SORRENTO MONOPOLI
- TEAM ALTAMURA POTENZA
ore 20.30
- AUDACE CERIGNOLA COSENZA
sabato 11 ottobre 2025
ore 14.30
- AZ PICERNO CASERTANA
- FOGGIA CROTONE
- GIUGLIANO CATANIA
domenica 12 ottobre 2025
ore 12.30
- MONOPOLI SALERNITANA
ore 14.30
- CASARANO AUDACE CERIGNOLA
- CAVESE TRAPANI
- COSENZA ATALANTA U23
- POTENZA LATINA
- SIRACUSA SORRENTO
ore 17.30
- BENEVENTO TEAM ALTAMURA
sabato 18 ottobre 2025
ore 14.30
- CASARANO FOGGIA
- CROTONE MONOPOLI
- SORRENTO COSENZA
ore 17.30
- LATINA GIUGLIANO
domenica 19 ottobre 2025
ore 12.30
- CASERTANA SIRACUSA
ore 14.30
- ATALANTA U23 TRAPANI
- BENEVENTO POTENZA
- CATANIA SALERNITANA
ore 17.30
- AUDACE CERIGNOLA CAVESE
ore 20.30
- TEAM ALTAMURA AZ PICERNO
venerdì 24 ottobre 2025
ore 20.30
- FOGGIA TEAM ALTAMURA
sabato 25 ottobre 2025
ore 14.30
- ATALANTA U23 AZ PICERNO
- CAVESE CROTONE
ore 17.30
- SIRACUSA CASARANO
domenica 26 ottobre 2025
ore 12.30
- TRAPANI AUDACE CERIGNOLA
ore 14.30
- CATANIA BENEVENTO
- COSENZA POTENZA
ore 17.30
- MONOPOLI GIUGLIANO
- SORRENTO LATINA
ore 20.30
- SALERNITANA CASERTANA
venerdì 31 ottobre 2025
ore 20.30
- AZ PICERNO CAVESE
- CASERTANA CATANIA
sabato 1 novembre 2025
ore 14.30
- AUDACE CERIGNOLA ATALANTA U23
- CASARANO MONOPOLI
- TEAM ALTAMURA COSENZA
domenica 2 novembre 2025
ore 14.30
- CROTONE TRAPANI
- POTENZA FOGGIA
ore 17.30
- GIUGLIANO SIRACUSA
- LATINA SALERNITANA
ore 20.30
- BENEVENTO SORRENTO
venerdì 7 novembre 2025
ore 20.30
- CAVESE POTENZA
sabato 8 novembre 2025
ore 14.30
- ATALANTA U23 GIUGLIANO
- TRAPANI AZ PICERNO
ore 17.30
- COSENZA CASARANO
domenica 9 novembre 2025
ore 14.30
- SIRACUSA LATINA
ore 17.30
- MONOPOLI CASERTANA
- SORRENTO AUDACE CERIGNOLA
ore 20.30
- FOGGIA BENEVENTO
lunedì 10 novembre 2025
ore 20.30
- SALERNITANA CROTONE
sabato 15 novembre 2025
ore 14.30
- AZ PICERNO SIRACUSA
- CASARANO CATANIA
- CROTONE SORRENTO
- LATINA COSENZA
domenica 16 novembre 2025
ore 12.30
- BENEVENTO MONOPOLI
ore 14.30
- GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA
- POTENZA TRAPANI
- TEAM ALTAMURA SALERNITANA
ore 17.30
- CASERTANA ATALANTA U23
lunedì 17 novembre 2025
ore 20.30
- FOGGIA CAVESE
venerdì 21 novembre 2025
ore 20.30
- AUDACE CERIGNOLA CROTONE
sabato 22 novembre 2025
ore 14.30
- GIUGLIANO CASARANO
- SIRACUSA TEAM ALTAMURA
- SORRENTO CASERTANA
- TRAPANI FOGGIA
ore 17.30
- MONOPOLI AZ PICERNO
domenica 23 novembre 2025
ore 12.30
- CAVESE ATALANTA U23
ore 14.30
- CATANIA LATINA
- COSENZA BENEVENTO
ore 17.30
- SALERNITANA POTENZA
sabato 29 novembre 2025
ore 14.30
- AZ PICERNO CATANIA
- CASERTANA CAVESE
ore 17.30
- CROTONE GIUGLIANO
- TEAM ALTAMURA SORRENTO
domenica 30 novembre 2025
ore 14.30
- ATALANTA U23 SIRACUSA
- TRAPANI MONOPOLI
ore 17.30
- FOGGIA COSENZA
ore 20.30
- LATINA AUDACE CERIGNOLA
- POTENZA CASARANO
lunedì 1 dicembre 2025
ore 20.30
- BENEVENTO SALERNITANA