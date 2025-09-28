Serie C, domenica da dimenticare per Trapani e Crotone: sconfitte entrambe, i calabresi si fanno male da soli | RISULTATI e CLASSIFICA

Serie C: sconfitta che fa male per il Crotone rimasco in 9 all'Ezio Scida con la Casertana che ne ha approfittato. Il Trapani torna in Sicilia con zero punti da Benevento, i campani sono tra i favoriti del girone

crotone cosenza

Sconfitte per Crotone e Trapani nella 7ª Giornata di Serie C del Girone C. Niente da fare per i calabresi contro la Casertana: la partita si è messa in salita grazie a due espulsioni, tutte nel primo tempo, che sicuramente hanno condizionato la partita. I campani passano in vantaggio al 64′ con un cross di Pezzella e con un colpo di testa di Proia che si insacca in rete. Il Crotone non molla e sfiora anche il pari con Di Pasquale. Niente drammi per la squadra di Longo, è stata indubbiamente una partita sfortunata (in 9 contro 11 per un tempo, in 10 dal 6° minuto di gioco) in tutti i sensi, un vero e proorio suicidio sportivo.

Per quanto riguarda la partita tra Benevento e Trapani, i campani vincono nettamente per 2-0. La squadra di Auteri va subito in goal con Manconi dopo soli 10 minuti, al 40′ arriva il raddoppio con Pierozzi con i siciliani che non riescono a reagire. Nel secondo tempo il Benevento tiene bene il campo senza avere particolari problemi di gestione della partita. Come già per il Crotone, anche per il Trapani non bisogna fare drammi anche perché i campani sono tra favoriti del campionato.

Risultati 7ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 28 settembre

Ore 12.30
Potenza-Atalanta U23 1-0

Ore 15.00
Benevento-Trapani 2-0
Casarano-Salernitana 2-2
Crotone-Casertana 0-1

Ore 17.30
Audace Cerignola-Catania
Latina-Altamura
Siracusa-Cosenza

Ore 20.30
Monopoli-Cavese
Giugliano-Sorrento
Picerno-Foggia

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 16*
  2. Salernitana 16*
  3. Casarano 12*
  4. Catania 11
  5. Crotone 11*
  6. Potenza 11*
  7. Monopoli 11
  8. Casertana 11*
  9. Cosenza 9
  10. Audace Cerignola 9
  11. Latina 7
  12. Picerno 6
  13. Altamura 6
  14. Foggia 6
  15. Giugliano 5
  16. Trapani 4 (-8)*
  17. Atalanta U23 4*
  18. Sorrento 3
  19. Siracusa 3
  20. Cavese 2

*1 partita in più

Prossimo turno Serie C girone C, 8ª Giornata

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30
Latina-Benevento

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30
Atalanta-Foggia

Ore 17.30
Crotone-Picerno

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30
Casertana-Casarano
Catania-Siracusa
Salernitana-Cavese
Trapani-Giugliano

Ore 17.30
Altamura-Potenza
Sorrento-Monopoli
Audace Cerignola-Cosenza

