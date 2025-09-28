Serie C, domenica da dimenticare per Trapani e Crotone: sconfitte entrambe, i calabresi si fanno male da soli | RISULTATI e CLASSIFICA

Sconfitte per Crotone e Trapani nella 7ª Giornata di Serie C del Girone C. Niente da fare per i calabresi contro la Casertana: la partita si è messa in salita grazie a due espulsioni, tutte nel primo tempo, che sicuramente hanno condizionato la partita. I campani passano in vantaggio al 64′ con un cross di Pezzella e con un colpo di testa di Proia che si insacca in rete. Il Crotone non molla e sfiora anche il pari con Di Pasquale. Niente drammi per la squadra di Longo, è stata indubbiamente una partita sfortunata (in 9 contro 11 per un tempo, in 10 dal 6° minuto di gioco) in tutti i sensi, un vero e proorio suicidio sportivo.

Per quanto riguarda la partita tra Benevento e Trapani, i campani vincono nettamente per 2-0. La squadra di Auteri va subito in goal con Manconi dopo soli 10 minuti, al 40′ arriva il raddoppio con Pierozzi con i siciliani che non riescono a reagire. Nel secondo tempo il Benevento tiene bene il campo senza avere particolari problemi di gestione della partita. Come già per il Crotone, anche per il Trapani non bisogna fare drammi anche perché i campani sono tra favoriti del campionato.

Risultati 7ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 28 settembre

Ore 12.30

Potenza-Atalanta U23 1-0

Ore 15.00

Benevento-Trapani 2-0

Casarano-Salernitana 2-2

Crotone-Casertana 0-1

Ore 17.30

Audace Cerignola-Catania

Latina-Altamura

Siracusa-Cosenza

Ore 20.30

Monopoli-Cavese

Giugliano-Sorrento

Picerno-Foggia

Classifica Serie C Girone C

Benevento 16* Salernitana 16* Casarano 12* Catania 11 Crotone 11* Potenza 11* Monopoli 11 Casertana 11* Cosenza 9 Audace Cerignola 9 Latina 7 Picerno 6 Altamura 6 Foggia 6 Giugliano 5 Trapani 4 (-8)* Atalanta U23 4* Sorrento 3 Siracusa 3 Cavese 2

*1 partita in più

Prossimo turno Serie C girone C, 8ª Giornata

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30

Latina-Benevento

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30

Atalanta-Foggia

Ore 17.30

Crotone-Picerno

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30

Casertana-Casarano

Catania-Siracusa

Salernitana-Cavese

Trapani-Giugliano

Ore 17.30

Altamura-Potenza

Sorrento-Monopoli

Audace Cerignola-Cosenza