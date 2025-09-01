Serie C, ancora annunci in entrata per il Siracusa: dal Catania arriva l’ex Messina Frisenna

StrettoWeb

Il Siracusa, a poche ore dalla chiusura del calciomercato, continua a ufficializzare movimenti in entrata. Con estremo ritardo, a causa del problema fideiussione, la società aretusea si sta muovendo per regalare a Turati calciatori importanti, con l’obiettivo di rinforzare un organico che – si è visto in queste prime due partite, in cui sono arrivati zero punti – urge di correttivi.

Il movimento ufficializzato quest’oggi, lunedì 1 settembre, è l’ex Messina Giulio Frisenna, proveniente dal Catania. Questa la nota ufficiale: “Giulio Frisenna e un nuovo calciatore del Siracusa. Centrocampista classe 2002, proviene dal Catania, club con il quale ha disputato la seconda parte della scorsa stagione. In precedenza ha giocato in terza serie anche con il Messina, collezionando 50 presenze. Il calciatore ha assistito all’ultima gara interna della squadra e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali”.