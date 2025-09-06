Serie C: altri 3 punti per il Trapani, i siciliani sbancano Sorrento | CLASSIFICA

Un Trapani corsaro sbanca Sorrento nella terza giornata del Girone C di Serie C. La squadra di Aronica, che deve far fronte alla penalizzazione in classifica ed è chiamata a fare più punti possibili nelle prime giornate per tentare di risalire il prima possibile, ha fatto un’ottima gara, con il piglio giusto sin dall’inizio e con una grande concentrazione. Da segnalare, inoltre, l’impatto fantastico dei nuovi acquisti Canotto e Fischnaller, oggi andati in gol. Nonostante il Trapani è rimasto in 10 negli ultimi minuti di gioco, è comunque riuscito ad avere la meglio per 1-2 grazie ai goal al 48’ di Grandolfo, al 58’ di Canotto. Ha accorciato le distanze al 92′ D’Ursi.
Risultati Serie C Girone C, 3ª giornata
Sabato 6 settembre
Ore 17:30
Giugliano – Foggia 1-0
Sorrento – Trapani 1-2
Ore 20:30
Casarano – Benevento
Casertana – Potenza
Catania – Monopoli
Domenica 7 settembre
Ore 17:30
Crotone – Cosenza
Salernitana – Atalanta U23
Ore 20:30
Altamura – Cavese
Audace Cerignola – Siracusa
Latina – Picerno
Classifica Serie C Girone C
- Catania 6
- Benevento 6
- Salernitana 6
- Monopoli 4
- Potenza 4
- Giugliano 4*
- Latina 3
- Crotone 3
- Casertana 3
- Atalanta U23 3
- Audace Cerignola 2
- Picerno 2
- Sorrento 1*
- Cosenza 1
- Casarano 1
- Cavese 1
- Siracusa 0
- Altamura 0
- Foggia 0*
- Trapani -1*
- Una partita in più