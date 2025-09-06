Serie C: altri 3 punti per il Trapani, i siciliani sbancano Sorrento | CLASSIFICA

Serie C: altri 3 punti per il Trapani, la squadra di Aronica ha fatto un'ottima gara riuscendo a tornare a casa con 3 punti

Stadio Trapani pieno

Un Trapani corsaro sbanca Sorrento nella terza giornata del Girone C di Serie C. La squadra di Aronica, che deve far fronte alla penalizzazione in classifica ed è chiamata a fare più punti possibili nelle prime giornate per tentare di risalire il prima possibile, ha fatto un’ottima gara, con il piglio giusto sin dall’inizio e con una grande concentrazione. Da segnalare, inoltre, l’impatto fantastico dei nuovi acquisti Canotto e Fischnaller, oggi andati in gol. Nonostante il Trapani è rimasto in 10 negli ultimi minuti di gioco, è comunque riuscito ad avere la meglio per 1-2 grazie ai goal al 48’ di Grandolfo, al 58’ di Canotto. Ha accorciato le distanze al 92′ D’Ursi.

Risultati Serie C Girone C, 3ª giornata

Sabato 6 settembre

Ore 17:30
Giugliano – Foggia 1-0
Sorrento – Trapani 1-2

Ore 20:30
Casarano – Benevento
Casertana – Potenza
Catania – Monopoli

Domenica 7 settembre

Ore 17:30
Crotone – Cosenza
Salernitana – Atalanta U23

Ore 20:30
Altamura – Cavese
Audace Cerignola – Siracusa
Latina – Picerno

Classifica Serie C Girone C

  1. Catania 6
  2. Benevento 6
  3. Salernitana 6
  4. Monopoli 4
  5. Potenza 4
  6. Giugliano 4*
  7. Latina 3
  8. Crotone 3
  9. Casertana 3
  10. Atalanta U23 3
  11. Audace Cerignola 2
  12. Picerno 2
  13. Sorrento 1*
  14. Cosenza 1
  15. Casarano 1
  16. Cavese 1
  17. Siracusa 0
  18. Altamura 0
  19. Foggia 0*
  20. Trapani -1*
  • Una partita in più

Ultimi approfondimenti di Sport