Serie C: altri 3 punti per il Trapani, i siciliani sbancano Sorrento | CLASSIFICA

Un Trapani corsaro sbanca Sorrento nella terza giornata del Girone C di Serie C. La squadra di Aronica, che deve far fronte alla penalizzazione in classifica ed è chiamata a fare più punti possibili nelle prime giornate per tentare di risalire il prima possibile, ha fatto un’ottima gara, con il piglio giusto sin dall’inizio e con una grande concentrazione. Da segnalare, inoltre, l’impatto fantastico dei nuovi acquisti Canotto e Fischnaller, oggi andati in gol. Nonostante il Trapani è rimasto in 10 negli ultimi minuti di gioco, è comunque riuscito ad avere la meglio per 1-2 grazie ai goal al 48’ di Grandolfo, al 58’ di Canotto. Ha accorciato le distanze al 92′ D’Ursi.

Risultati Serie C Girone C, 3ª giornata

Sabato 6 settembre

Ore 17:30

Giugliano – Foggia 1-0

Sorrento – Trapani 1-2

Ore 20:30

Casarano – Benevento

Casertana – Potenza

Catania – Monopoli

Domenica 7 settembre

Ore 17:30

Crotone – Cosenza

Salernitana – Atalanta U23

Ore 20:30

Altamura – Cavese

Audace Cerignola – Siracusa

Latina – Picerno

Classifica Serie C Girone C

Catania 6 Benevento 6 Salernitana 6 Monopoli 4 Potenza 4 Giugliano 4* Latina 3 Crotone 3 Casertana 3 Atalanta U23 3 Audace Cerignola 2 Picerno 2 Sorrento 1* Cosenza 1 Casarano 1 Cavese 1 Siracusa 0 Altamura 0 Foggia 0* Trapani -1*