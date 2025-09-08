Serie C, accolto il reclamo del Foggia: annullata la penalizzazione. Come cambia la classifica: il Siracusa sprofonda

“La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha accolto il reclamo del Calcio Foggia 1920 (Girone C di Serie C), prosciogliendo la società e annullando la penalizzazione di 3 punti in classifica inflitta lo scorso 31 luglio dal Tribunale Federale Nazionale. La società era stata sanzionata per una serie di violazioni di natura amministrativa”. E’ quanto si legge in una nota sul sito della FIGC. E’ stato accolto il reclamo del Foggia e la penalizzazione di 3 punti è stata annullata.

Così cambia la classifica del girone C di Serie C: il Foggia sale a 3 punti, scavalcando il Siracusa, penultimo a zero. Non fosse per il segno meno al Trapani (che in tre partite ha fatto 7 punti e sta per azzerare la penalizzazione), gli aretusei sarebbero ultimi da soli, unici a zero.

Classifica Serie C Girone C

Catania 9 Benevento 6 Salernitana 6* Casertana 6 Audace Cerignola 5 Picerno 5 Crotone 4 Potenza 4 Giugliano 4 Monopoli 4 Casarano 4 Latina 3 Altamura 3 Atalanta U23 3* Foggia 3 Cosenza 2 Cavese 1 Sorrento 1 Siracusa 0 Trapani -1 (-8)

*Una partita in meno