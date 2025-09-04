Serie B, ufficializzate date e orari dalla 4ª alla 12ª giornata: quando scendono in campo Catanzaro e Palermo

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie B ha definito e pubblicato date e orari delle partite che si giocheranno dalla 4ª alla 12ª giornata, quindi da metà settembre a metà novembre. Come ormai d’abitudine, solito spezzatino tra venerdì e domenica. Catanzaro-Palermo si giocherà sabato 25 ottobre alle ore 19.30. Questo il programma completo.
4ª GIORNATA
Venerdì 19 settembre 2025
ore 19.00 FROSINONE – SÜDTIROL*
ore 21.00 PALERMO – BARI*
Sabato 20 settembre 2025
ore 15.00 REGGIANA – CATANZARO
ore 15.00 SPEZIA – JUVE STABIA
ore 15.00 VENEZIA – CESENA
ore 17.15 MONZA – SAMPDORIA
ore 19.30 MANTOVA – MODENA
Domenica 21 settembre 2025
ore 15.00 CARRARESE – AVELLINO
ore 17.15 PESCARA – EMPOLI
ore 19.30 PADOVA – V. ENTELLA
* anticipi disposti per successivi impegni nei sedicesimi di Coppa Italia, programmati per martedì 23 settembre 2025
5ª GIORNATA
Venerdì 26 settembre 2025
ore 20.30 CATANZARO – JUVE STABIA
Sabato 27 settembre 2025
ore 15.00 AVELLINO – V. ENTELLA
ore 15.00 CESENA – PALERMO
ore 15.00 MANTOVA – FROSINONE
ore 15.00 SÜDTIROL – REGGIANA
ore 15.00 VENEZIA – SPEZIA
ore 17.15 MONZA – PADOVA
ore 19.30 BARI – SAMPDORIA
Domenica 28 settembre 2025
ore 17.15 MODENA – PESCARA
ore 19.30 EMPOLI – CARRARESE
6ª GIORNATA
Martedì 30 settembre 2025
ore 20.30 FROSINONE – CESENA
ore 20.30 JUVE STABIA – MANTOVA
ore 20.30 PADOVA – AVELLINO
ore 20.30 PALERMO – VENEZIA
ore 20.30 REGGIANA – SPEZIA
ore 20.30 V. ENTELLA – BARI
Mercoledì 1° ottobre 2025
ore 20.30 CARRARESE – MODENA
ore 20.30 EMPOLI – MONZA
ore 20.30 PESCARA – SÜDTIROL
ore 20.30 SAMPDORIA – CATANZARO
7ª GIORNATA
Sabato 4 ottobre 2025
ore 15.00 AVELLINO – MANTOVA
ore 15.00 BARI – PADOVA
ore 15.00 MONZA – CATANZARO
ore 15.00 VENEZIA – FROSINONE
ore 17.15 SPEZIA – PALERMO
ore 19.30 CESENA – REGGIANA
Domenica 5 ottobre 2025
ore 15.00 CARRARESE – JUVE STABIA
ore 15.00 SÜDTIROL – EMPOLI
ore 17.15 SAMPDORIA – PESCARA
ore 19.30 MODENA – V. ENTELLA
8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre 2025
ore 20.30 V. ENTELLA – SAMPDORIA
Sabato 18 ottobre 2025
ore 15.00 FROSINONE – MONZA
ore 15.00 MANTOVA – SÜDTIROL
ore 15.00 PESCARA – CARRARESE
ore 15.00 REGGIANA – BARI
ore 17.15 JUVE STABIA – AVELLINO
ore 19.30 SPEZIA – CESENA
Domenica 19 ottobre 2025
ore 15.00 PALERMO – MODENA
ore 17.15 EMPOLI – VENEZIA
ore 19.30 CATANZARO – PADOVA
9ª GIORNATA
Venerdì 24 ottobre 2025
ore 20.30 MODENA – EMPOLI
Sabato 25 ottobre 2025
ore 15.00 AVELLINO – SPEZIA
ore 15.00 MONZA – REGGIANA
ore 15.00 SAMPDORIA – FROSINONE
ore 15.00 SÜDTIROL – CESENA
ore 15.00 V. ENTELLA – PESCARA
ore 17.15 CARRARESE – VENEZIA
ore 19.30 CATANZARO – PALERMO
Domenica 26 ottobre 2025
ore 15.00 PADOVA – JUVE STABIA
ore 17.15 BARI – MANTOVA
10ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre 2025
ore 20.30 CESENA – CARRARESE
ore 20.30 EMPOLI – SAMPDORIA
ore 20.30 FROSINONE – V. ENTELLA
ore 20.30 PALERMO – MONZA
ore 20.30 PESCARA – AVELLINO
ore 20.30 REGGIANA – MODENA
Mercoledì 29 ottobre 2025
ore 20.30 JUVE STABIA – BARI
ore 20.30 MANTOVA – CATANZARO
ore 20.30 SPEZIA – PADOVA
ore 20.30 VENEZIA – SÜDTIROL
11ª GIORNATA
Sabato 1° novembre 2025
ore 12.30 AVELLINO – REGGIANA
ore 15.00 CARRARESE – FROSINONE
ore 15.00 PADOVA – SÜDTIROL
ore 17.15 V. ENTELLA – EMPOLI
ore 19.30 PALERMO – PESCARA
Domenica 2 novembre 2025
ore 15.00 BARI – CESENA
ore 15.00 CATANZARO – VENEZIA
ore 15.00 MODENA – JUVE STABIA
ore 17.15 MONZA – SPEZIA
ore 19.30 SAMPDORIA – MANTOVA
12ª GIORNATA
Venerdì 7 novembre 2025
ore 20.30 SPEZIA – BARI
Sabato 8 novembre 2025
ore 15.00 EMPOLI – CATANZARO
ore 15.00 FROSINONE – MODENA
ore 15.00 MANTOVA – PADOVA
ore 15.00 REGGIANA – V. ENTELLA
ore 15.00 SÜDTIROL – CARRARESE
ore 17.15 JUVE STABIA – PALERMO
ore 19.30 VENEZIA – SAMPDORIA
Domenica 9 novembre 2025
ore 15.00 CESENA – AVELLINO
ore 17.15 PESCARA – MONZA