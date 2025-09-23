Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: multe pesanti per Palermo e Catanzaro

Il Giudice Sportivo di Serie B, al termine della 4ª giornata del campionato cadetto, ha squalificato cinque calciatori: tre turni per Cherubini (Sampdoria) e Duncan (Venezia), un turno a Ciurria (Monza), Enrici (Avellino) e Tiritiello (V. Entella). Sul fronte delle ammende, multe pesanti per Palermo e Catanzaro. Ammenda di 5 mila euro al Palermo “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette di plastica”. Ammenda di 4 mila euro al Catanzaro a “titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo”.