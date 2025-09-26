Serie B Interregionale: Rende scalpita, esordio tosto contro Matera

Rende scalda i motori per l’avvio del campionato di Serie B Interregionale che avverrà domenica 28 settembre alle ore 18.00 al Polifunzionale di via Meucci. Tanto entusiasmo e tanta adrenalina nelle vene dei giocatori biancorossi che dovranno affrontare l’esordio contro la Virtus Matera, una tra le accreditate alla vittoria finale. Esordio impegnativo per il team di De Martino che dovrà cercare una brillante prestazione per ottenere il successo finale.

Capitan Boccasavia e tutto il gruppo sono vogliosi di scendere in campo e fare bella figura davanti al proprio pubblico. L’avversario di turno, allenato dall’esperto coach Miriello, conta su una qualità intensa dei tiratori da 3 punti (Simone Roberto, l’americano Smith, Bischetti e Zanetti e poi sotto le plance le qualità di Markus e Divac). Un roster di tutto rispetto. Palla a due alle 18.00 a Quattromiglia. Un appuntamento da non mancare. Lo spettacolo sarà il protagonista con la squadra biancorossa pronta a stupire. Necessario l’apporto del tifo di casa per una primo, importante, appuntamento di inizio stagione.