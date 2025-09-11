Serie B Interregionale, ottimo test per Rende contro Castrovillari: ora derby contro Catanzaro

Continua il percorso delle amichevoli per la Bim Bum Rende in preparazione del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Utili indicazioni provenienti dalla amichevole con la Pollino Castrovillari, compagine che milita nella serie C Unica in Campania. Una buona gara quella dei rendesi che hanno colto l’occasione per migliorare i meccanismi di gioco sia in attacco che in difesa. Si è potuto vedere all’opera anche il centro Yeyap che deve recuperare da un piccolo infortunio alla caviglia. Nel complesso ha fornito buone indicazioni.

La prestazione degli atleti biancorossi, giunta alla terza settimana di lavoro, ha evidenziato qualche difficoltà dal punto di vista fisico per i carichi importanti. Ad ogni modo è stato un test molto importante per la Bim Bum Rende. Il primo quarto si è chiuso 24 a 22 con pregevoli conclusioni di Boccasavia e Yeyap. Nel secondo quarto, il caldo afoso e le gambe appesantite dagli ultimi, intensi, allenamenti consentono alla Pollino di chiudere 27 a 30 nonostante le conclusioni dell’arco di Lazzari e Dovera. Terzo e quarto tempo si sono chiusi sul 23 a 10 e sul 25 a 12 per la Bim Bum con interessanti collaborazioni offensive che hanno messo in mostra un bel gioco di squadra.

Adesso tutti concentrati per la prossima amichevole che si disputerà sabato alle 18.30 al Palagiovino contro la Basket Academy Catanzaro. E poi, ultimo sprint organizzato per la società rendese. Il campionato di serie B Interregionale è un patrimonio da difendere e, parimenti, farsene carico sportivo.