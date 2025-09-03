“Serie A – Operazione Nostalgia” è arrivato a Reggio Calabria: “siamo andati subito al Granillo, sarà una serata bellissima”

StrettoWeb

L’attesa si riduce con il passare dei giorni. Ancora altri tre e, sabato 6 settembre, alcuni grandi campioni della storia del calcio italiano faranno tappa a Reggio Calabria, allo stadio “Granillo”, per il terzo raduno annuale di “Serie A – Operazione Nostalgia”. Lo staff è arrivato oggi in città, così come fatto sapere sui social: prima tappa obbligatoria, ovviamente, l’impianto di Via Galileo Galilei.

“In città non si parla d’altro”

“Siamo arrivati in città. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare al Granillo. Il campo è in perfette condizioni e stasera faremo una diretta abbastanza emozionante, quindi collegatevi intorno alle ore 20.00. Mancano 3 giorni al raduno. Inizia a salire l’attesa, in città non si parla d’altro, siamo orgogliosi ed emozionati di tutto ciò. Sarà una serata bellissima. Abbiamo sfondato il muro delle 13.000 persone sugli spalti, e se si continua così anche il record di Salerno è a rischio. Reggio Calabria c’è, Operazione Nostalgia c’è. Tutto molto bello!” si legge.