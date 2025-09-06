“Serie A – Operazione Nostalgia”, che spettacolo! Tutti in piedi per Baggio! | FOTO e VIDEO

C’erano dubbi? No, ovviamente no. Come può essere mai? Se ti chiami Roberto di nome e Baggio di cognome. E se, in qualsiasi stadio tu vada, in Italia e non solo, è sempre un’ovazione. Anche al “Granillo”, ovviamente, è una grande emozione. Roberto Baggio è stato l’ultimo calciatore annunciato dei 40 presenti questa sera al raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”. E che annuncio! Tutto lo stadio in piedi per una delle leggende – se non probabilmente la leggenda – del calcio italiano.

Dopo la presentazione, ha battuto il calcio di inizio ed è uscito dal campo, accompagnato da un’altra ovazione: “Olé, Olé, Olé, Olé, Baggio, Baggio!”. Di seguito il video, in alto le foto.