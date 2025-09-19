Selfie e propaganda, ma ora lì c’è il degrado: il triste reportage di Reggio Calabria con le opere annunciate e poi abbandonate | VIDEO

Reggio Calabria: Arena Lido, Lido Comunale, Waterfront e relativa fontana. C'è tanto, c'è molto, nel triste reportage diffuso da un cittadino

degrado opere reggio calabria

Sono state inaugurate, annunciate, promosse, “pompate”. Propaganda e selfie. La solita storia, a Reggio Calabria, negli ultimi undici anni. La solita storia anche nel prosieguo: ogni opera inaugurata finisce per essere abbandonata. Utile solo sotto campagna elettorale, o per un motivo specifico, poi finisce nel dimenticatoio: Arena Lido, Lido Comunale, Waterfront e relativa fontana. C’è tanto, c’è molto, nel triste reportage diffuso da un cittadino, che con una serie di filmati – in alcuni punti nevralgici della città – descrive lo stato di degrado attuale.

Di seguito il video.

Ultimi approfondimenti di Cronaca