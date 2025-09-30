Sebastiano Antonio Nucera è il nuovo referente politico dell’On Gambino (Fratelli d’Italia) per l’area grecanica

Sebastiano Antonio Nucera, originario di Condofuri, è stato nominato referente politico, per l’area grecanica, nell’ambito della segreteria politica dell’Onorevole Alberico Gambino, di Fratelli d’Italia. La nomina rappresenta un importante riconoscimento per il territorio grecanico e consolida la presenza del partito in un’area di grande rilevanza storica e culturale della provincia reggina. Una nomina fortemente voluta da Michele Gullace, referente politico reggino dell’On. Gambino, che ha individuato nel condofurese la figura più adatta per rappresentare Fratelli d’Italia nell’Area Grecanica. La designazione ha ricevuto il parere favorevole del Viceministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, conferendo ulteriore prestigio alla nomina.

Con questo incarico, Sebastiano Antonio Nucera assume un ruolo strategico nella struttura territoriale di Fratelli d’Italia, diventando il punto di riferimento del partito per l’intera Area Grecanica. Il suo compito sarà quello di coordinare le attività politiche sul territorio, rafforzare il radicamento del movimento e dare voce alle istanze dei comuni della zona. La nomina testimonia l’attenzione che Fratelli d’Italia riserva ai territori e alla valorizzazione delle competenze locali, puntando su figure che conoscono a fondo le dinamiche e le esigenze delle proprie comunità.