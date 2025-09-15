Scuolabus in ritardo a Messina, la denuncia di Gioveni: “inaccettabile, spero sia caso isolato”

“Nel loro primo giorno di scuola i piccoli alunni della scuola Beata Eustochia stamattina sono rimasti parzialmente appiedati a causa di un disservizio dello scuolabus che li doveva condurre nei locali dell’istituto Majorana di viale Giostra!” A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha già allertato il presidente della Messina social city Valeria Asquini chiedendole di attivarsi per migliorare la gestione del servizio.

“Naturalmente il mio non vuole essere un attacco frontale all’azienda – chiarisce Gioveni – perché mi rendo conto che il servizio è partito solo oggi ed è comprensibile un periodo di rodaggio, ma ciò che è accaduto stamattina per i genitori è del tutto inaccettabile! Il pulmino doveva giungere all’Annunziata alle ore 7,40 a disposizione della scolaresca della Beata Eustochia che sarà oggetto di interventi di manutenzione – prosegue il consigliere – ma è giunto solo alle ore 8,30 circa”.

“Da ciò ne è scaturito il fatto che alcuni genitori hanno preferito riportare a casa i figli – aggiunge l’esponente di FdI – mentre chi ha resistito pazientemente alla snervante attesa ha potuto solo constatare il forte ritardo con cui il pulmino è poi arrivato a destinazione. Mi auguro che quanto accaduto oggi sia solo un fatto isolato – conclude Gioveni – anche perché certe attese per i piccoli studenti, se magari con questo clima sono certamente sopportabili, quando arriveranno freddo e pioggie una simile situazione diventerebbe drammatica”.