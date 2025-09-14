Scintille Schifani-Calenda, l’ex governatore Lombardo: “il presidente ha difeso la Sicilia con coraggio e dignità”

“Il Presidente Renato Schifani, scegliendo di lasciare la convention di San Benedetto, ha compiuto un gesto che onora l’intera comunità siciliana. Non una reazione d’impulso, ma la ferma difesa dell’identità, della storia e della dignità di milioni di siciliani. Riconosciamo in questo atto il valore di un Presidente che rappresenta con serietà e coraggio la nostra terra”. Lo dichiara l’ex presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, commentando il gesto di Schifani, che ha abbandonato la convention di Forza Italia dopo un diverbio con Calenda.