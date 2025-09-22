Scilla, un operatore turistico: “la stagione è andata benissimo, fondamentali i nuovi voli dell’aeroporto di Reggio Calabria” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un operatore turistico di Scilla ha analizzato la stagione estiva. “E’ andata benissimo con un ottimo incremento rispetto allo scorso anno e con una presenza massiccia di stranieri anche grazie ai nuovi voli dell’Aeroporto di Reggio Calabria”, rimarca. “Tra l’altro ancora abbiamo tanta gente in città seppur siamo a fine settembre e ci risultano prenotazioni, nelle varie strutture ricettive, sino a metà ottobre”, evidenzia.

“Cosa manca a Scilla? Sicuramente dobbiamo migliorare per rendere sempre più appetibile la nostra cittadina e cercare di allungare il più possibile la stagione turistica“, conclude.