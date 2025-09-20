Scilla, Giuseppe Mangeruca passa a Forza Italia

Ancora un altro ingresso nella grande squadra di Forza Italia Calabria: si tratta di un consigliere comunale di Scilla (RC), che ha deciso di entrare ufficialmente in azzurro. È Giuseppe Mangeruca, da anni impegnato nel sociale e in politica. Non nuovo alla politica territoriale, nonostante la giovane età, Mangeruca è anche presidente di un’associazione culturale presente sul territorio scillese, ALGio (Associazione Liberi Giovani). Da consigliere di opposizione nel Comune dove è stato eletto si sta molto battendo a difesa delle aree interne e per la loro valorizzazione.

“Aderire a Forza Italia è come entrare in una grande famiglia – dichiara Mangeruca – una famiglia che ha degli ideali ben precisi e degli obiettivi ben definiti, che riesce a dare anche all’esterno una visione chiara di quello che il progetto per la Calabria e come realizzarlo. Forza Italia non si improvvisa, non muta il proprio modus operandi in base al periodo o agli appuntamenti elettorali: Forza Italia c’è sempre. E questo credo sia il valore aggiunto di questo gruppo. Merito di due instancabili leader, che rispondono al nome di Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto. Vogliamo dare loro la forza del territorio, quella necessaria a portare avanti il cambiamento.”

“Un caloroso benvenuto in squadra a Giuseppe – commenta il Segretario regionale, Francesco Cannizzaro – siamo felici che a sceglierci siano anche e soprattutto i giovani. Non di meno, abbiamo necessità che sposino il nostro progetto amministratori appartenenti ad ogni angolo di Calabria, anche il più piccolo o difficile da raggiungere… perché, come dico sempre, il cambiamento vero e duraturo dipende da ogni centimetro di questa splendida regione. Scilla è una realtà dal potenziale smisurato, ma che va coltivato e messo a frutto al meglio. Siamo certi che l’impegno del Consigliere Mangeruca sul territorio sarà in questa direzione, portando alti i valori di Forza Italia”.