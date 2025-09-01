Scilla e Bagnara, escursioni in catamarano con il “Treno del Mare”: nuove partenze il 7 e 14 settembre

StrettoWeb

“Un tuffo di felicità nelle acque cristalline della Costa Viola. Esclusive partenze anche il 7 e il 14 settembre. Scopri come raggiungere comodamente in Treno Bagnara Calabra e Scilla e godere di un’escursione esclusiva lungo la Costa Viola tra grotte e calette con possibilità di fare il bagno:

Viaggio in Treno A/R

Navetta per il porto di Bagnara

Giro in catamarano con animazione

Possibilità di fare il bagno con assistenza

Accompagnatore

Approdo a Scilla per la visita di Chianalea

Degustazione con Panino al Pescespada

Partenze da Cosenza, Paola, Amantea, Lamezia Terme C.le ogni domenica. Partenze con il Tropea Line (stazioni della Costa Degli Dei) durante la settimana. Quota di partecipazione a partire da 45 euro, il costo dipende dalla stazione di partenza. Consulta il calendario delle partenze, le stazioni, gli orari e le tariffe su www.trenodelmare.it

Assistenza alle prenotazioni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 chiamando al numero 371.6911499 risponde BRIGIDA”. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’Associazione Ferrovie in Calabria.