Schlein: “Meloni si vergogni, non ha fatto nulla per i salari”

“La destra vuole una sanità a misura di portafogli. Noi vogliamo la sanità universalistica di Tina Anselmi. Sono sei milioni di italiani, quelli che non riescono a curarsi, guardali Giorgia Meloni, ci sono anche loro. Non ci sono nella tua narrazione fatata. Poco fa ad Ancona ho letto che Meloni ha detto che ci vuole coraggio a parlare di salario minimo. Si vergogni a non aver fatto niente per i salari degli italiani”. Lo ha detto il segretario del Pd, Elly Schlein, dal palco di Pesaro assieme al candidato nelle Marche, Matteo Ricci. “Tajani dice che il salario minimo è una misura sovietica: in Germania l’ha approvato Angela Merkel, che fa parte del suo stesso partito europeo“, ha aggiunto la segretaria.

“Servono risposte non carrozzoni per amici”

“Diamo un contributo di 35 mila euro a chi si vuole spostare a vivere nelle aree interne, come abbiamo fatto in regione Lombardia durante il Covid. Avevamo dieci milioni di euro, ci sono arrivate richieste per 60 milioni di euro. Basta dare risposte invece di mettere in piedi carrozzoni per accontentare amici e amici degli amici“. E’ quanto afferma il leader Pd, Elly Schlein.