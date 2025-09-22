Schlein a Lamezia Terme: “con Tridico per cambiare pagina, siamo orgogliosi di sostenerlo”

“Il tema della lotta alla ‘ndrangheta è per noi un tema identitario fortissimo, la criminalità organizzata è un cancro di questo paese, si infiltra nell’economia, si infiltra facendo concorrenza sleale agli imprenditori onesti di questa terra che vanno, invece, sostenuti con politiche mirate, con politiche premiali, che premiano la legalità e chi tutela il benessere dei lavoratori e contrasta lo sfruttamento e il caporalato”. E’ quanto ha affermato il segretario nazionale del Pd, Elly Schlein, a Lamezia Terme nell’ultima tappa del tour in Calabria.

“Voltare pagina con Tridico”

“I calabresi hanno l’opportunità il 5 e 6 ottobre di cambiare pagina con Pasquale Tridico: abbiamo la candidatura più forte e più credibile per un progetto di una coalizione ampia, un centrosinistra con tutte le forze alternative alla destra che hanno voluto dare una mano e io e noi come Partito Democratico siamo molto orgogliosi di sostenerlo in questa sfida”, puntualizza Schlein.

“Il nostro avversario non è solo Occhiuto”

“Oggi a a Lamezia Terme, insieme a Elly Schlein, abbiamo ribadito un punto fondamentale: il nostro avversario non è solo Occhiuto, ma anche l’indifferenza che in questi anni ha allontanato tanti calabresi dalle urne. C’è chi ha smesso di credere che il voto possa cambiare davvero la vita quotidiana. Ed è proprio a loro che parliamo, andando casa per casa, strada per strada“, è quanto afferma Pasquale Tridico. “Con Elly abbiamo ricordato che la lotta alle mafie non è solo un tema di ordine pubblico, ma una questione identitaria. Le mafie si nutrono dove mancano i servizi, dove la salute diventa un favore, il lavoro un privilegio, la scuola un miraggio. Combatterle significa garantire diritti, creare opportunità, restituire dignità a chi oggi è costretto a scegliere tra emigrare o sopravvivere“, rimarca Tridico.

“Ringrazio Elly per la sua presenza e per il sostegno concreto. Questa è la nostra battaglia: giustizia sociale, lavoro dignitoso, sanità pubblica e servizi che funzionino per tutti. La Calabria non è condannata all’abbandono, ma merita risposte serie“, conclude Tridico.