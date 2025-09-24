Scene surreali dal Granillo: la Reggina pareggia e la Tribuna contesta la Curva chiedendogli di uscire

Al Granillo è tutto assurdo. Assurdo il primo tempo, assurdo l’andamento del match, assurdo il clima che si respira sugli spalti. Dopo una prima parte vergognoso, moto d’orgoglio della Reggina, che pareggia con Mungo ed Edera in pochi minuti. Il tutto, mentre la Curva Sud continuava a contestare duramente Ballarino. Così la Tribuna ha iniziato, a sua volta, a contestare la Curva, fischiandola e chiedendogli di uscire. Curva che ha iniziato a lanciare in campo anche fumogeni e bottigliette. Scene surreali, ripetiamo, per via di un clima surreale provocato solo e soltanto da chi da agosto dice di voler stravincere il campionato e invece fa una fatica matta contro la Gelbison Vallo della Lucania… E c’è persino chi ha il coraggio di contestare una Curva che per due anni è stata zitta e buona e solo ora, in netto ritardo, decide di uscire fuori la testa.