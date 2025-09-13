Scalea, successo per l’assemblea sindacale di UNARMA: “confronto e ascolto al centro del nostro impegno”

Il Segretario Generale Regionale Calabria di UNARMA, Fabio Riccio, a margine dell’assemblea sindacale svoltasi presso la Compagnia Carabinieri di Scalea nell’ambito delle attività “24 ore non stop”, dichiara: “La partecipazione all’iniziativa è stata straordinaria, con una presenza numerosa e sentita di colleghi che hanno dimostrato rispetto e fiducia nei confronti della nostra sigla. Questo ci riempie di orgoglio e testimonia quanto sia forte il bisogno di confronto, ascolto e tutela sindacale all’interno dell’Arma“.

Prosegue Riccio: “All’assemblea erano presenti anche diversi Comandanti, ai quali abbiamo illustrato il nostro modus operandi e il nostro approccio di dialogo con l’Amministrazione. È stata un’occasione preziosa per spiegare come UNARMA operi con serietà, trasparenza e coerenza, senza scendere a compromessi o piegarsi a logiche di convenienza“.

Aggiunge Riccio: “Ringrazio i colleghi che hanno partecipato e anche coloro che, per motivi di servizio o personali, non hanno potuto essere presenti. Diverso è, invece, il discorso per chi ha scelto di non esserci pur potendo: chi ha la responsabilità di guidare donne e uomini in uniforme ha il dovere morale e professionale di conoscere ogni aspetto della vita del personale, anche attraverso il confronto sindacale. Voltarsi dall’altra parte non può sostituire il dovere del dialogo“.

Conclude Riccio: “UNARMA continuerà a percorrere la propria strada senza favoritismi, senza amicizie di comodo, ma soltanto con lo spirito della legalità e la forza di una coscienza pulita. Presenza, ascolto e soluzioni: questo è il nostro impegno quotidiano, affinché nessun collega si senta mai solo“.

All’assemblea hanno preso parte, insieme al Segretario Generale Regionale Calabria Fabio Riccio, il dott. Sergio Riccio, responsabile regionale amministrativo, che ha affrontato importanti tematiche legate all’ordine pubblico – con particolare riferimento al periodo Covid – e altri aspetti che hanno suscitato vivo interesse tra i colleghi presenti, e il Segretario Provinciale di Cosenza, dott. Cardamone Antonio.