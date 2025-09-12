Scalea incanta i turisti dal Belgio: “mare, cibo e amicizia”… ma che peccato la scarsa conoscenza dell’inglese | VIDEO

Turisti dal Belgio si godono le bellezze di Scalea tra buon cibo e mare cristallino. Peccato per la scarsa comunicazione in inglese da parte di chi si occupa dell'accoglienza che rende le interazioni più complicate

La Calabria si conferma meta turistica parecchio gettonata fra i turisti. Nell’intervista in calce all’articolo, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si possono ascoltare le parole di una turista che dal Belgio giunge a Scalea, annualmente, insieme a un numeroso gruppo di turisti, per trascorrere le sue vacanze nella Riviera dei cedri. Le squisitezze culinarie, le bellezze naturalistiche e il calore delle persone sono le carte vincenti.

C’è però anche una nota dolente. La donna ammette che per i turisti è difficile farsi capire in lingua inglese. Mentre lei che parla bene l’italiano non ha problemi, altri suoi connazionali (ma il problema è comune ai turisti stranieri) hanno avuto parecchia difficoltà poichè persone che dovrebbero avere contatti con i turisti (per esempio i negozianti) parlano poco l’inglese rendendo complicate le interazioni di tutti i giorni. Un piccolo appunto per migliorare un’offerta turistica che ha potenzialità enormi.

