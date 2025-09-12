Scalea incanta i turisti dal Belgio: “mare, cibo e amicizia”… ma che peccato la scarsa conoscenza dell’inglese | VIDEO

La Calabria si conferma meta turistica parecchio gettonata fra i turisti. Nell’intervista in calce all’articolo, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si possono ascoltare le parole di una turista che dal Belgio giunge a Scalea, annualmente, insieme a un numeroso gruppo di turisti, per trascorrere le sue vacanze nella Riviera dei cedri. Le squisitezze culinarie, le bellezze naturalistiche e il calore delle persone sono le carte vincenti.

C’è però anche una nota dolente. La donna ammette che per i turisti è difficile farsi capire in lingua inglese. Mentre lei che parla bene l’italiano non ha problemi, altri suoi connazionali (ma il problema è comune ai turisti stranieri) hanno avuto parecchia difficoltà poichè persone che dovrebbero avere contatti con i turisti (per esempio i negozianti) parlano poco l’inglese rendendo complicate le interazioni di tutti i giorni. Un piccolo appunto per migliorare un’offerta turistica che ha potenzialità enormi.