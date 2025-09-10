Scalea, il bilancio dell’estate è positivo: ottimo flusso turistico. Ma c’è chi si lamenta dei costi: “i prezzi sono un po’ alti”

Le presenze turistiche a Scalea hanno quasi raggiunto i livelli degli anni passati, ma alcuni visitatori segnalano un problema legato ai costi

Scalea turismo

A Scalea la stagione estiva 2025 si chiude con un bilancio positivo: le presenze turistiche hanno quasi raggiunto i livelli degli anni passati. Tuttavia, alcuni visitatori segnalano un problema legato ai costi. “I prezzi sono un po’ alti bisognerebbe abbassarli, altrimenti il rischio è che la località perda attrattiva”. Così un turista a Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb. Nello stesso video, l’intervista a una commerciante della zona, che ha detto la sua sulla stagione.

Di seguito il servizio completo.

