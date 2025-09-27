Savoia, la carica del Presidente: “lo stadio deve tremare, dovete far capire alla Reggina che qui non si passa”

Il Presidente del Savoia, Nazario Matachione, carica la sua squadra in vista del match di domani pomeriggio, a Torre Annunziata, contro la Reggina, reduce dal clamoroso stop interno contro la Gelbison e da giornate tese. “Questi giorni non sono stati facili. Abbiamo lottato contro tutto e tutti per ottenere ciò che è indispensabile per costruire un progetto vincente, serio e organizzato” ha detto il Presidente in una nota. “Ma ogni fatica, ogni dolore, ogni sacrificio svanisce quando penso al nostro Savoia, alla nostra maglia, alla nostra gente”.

“Domenica ci aspetta una battaglia contro una grande squadra, una società con una storia importante. Ma noi non siamo da meno, noi siamo il Savoia, noi siamo Torre Annunziata. Una città intera che respira calcio, che vive di passione, che non si arrende mai. Per questo abbiamo bisogno di voi. Voi che siete l’anima, il cuore, la voce che spinge questa squadra oltre ogni limite. Domenica il Giraud deve tremare: dovete essere il dodicesimo uomo in campo, dovete far sentire alla Reggina che qui non si passa! Insieme possiamo scrivere una nuova pagina di storia. Insieme possiamo ricostruire un futuro degno del nostro nome. Avanti tutta! Avanti Torre Annunziata! Avanti Savoia!”.