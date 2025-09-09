Sant’Eufemia d’Aspromonte: domani direttore generale dell’Asp Di Furia in visita al cantiere della Casa di Comunità

Prosegue l’iter verso la realizzazione della Casa della Salute di Sant’Eufemia d’Aspromonte, un presidio fondamentale per garantire assistenza sanitaria di prossimità nei territori pre-aspromontani. Domani, mercoledì 10 settembre, il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Di Furia, sarà a Sant’Eufemia D’Aspromonte, insieme al Sindaco Pietro Violi e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, per un sopralluogo al cantiere e per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. La struttura, finanziata con un investimento complessivo di 2.186.753 euro provenienti da fondi PNRR e PCS, rappresenta una svolta attesa non solo per i cittadini eufemiesi, ma anche per quelli dei comuni limitrofi – Sinopoli, San Procopio, Melicuccà, Cosoleto, Scido e Delianuova – che potranno contare su un presidio moderno in grado di offrire cure primarie, prevenzione, assistenza infermieristica, servizi specialistici e supporto psicologico.

Un’opera che inizialmente non era prevista a Sant’Eufemia e che è stata programmata grazie alla determinazione del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, on. Giuseppe Gelardi, il quale ha evidenziato al Presidente Occhiuto l’importanza strategica di dotare l’area pre-aspromontana tirrenica di un presidio sanitario di riferimento. “Questa Casa di Comunità – ha ricordato l’on. Gelardi – è frutto di una scelta politica chiara: dare risposta a un territorio che rischiava di restare privo di servizi essenziali. Grazie alla sensibilità del Presidente Roberto Occhiuto e al lavoro congiunto di amministratori, tecnici e dirigenti sanitari, oggi i cittadini di Sant’Eufemia e dell’intero comprensorio possono guardare con fiducia a un futuro di maggiore tutela della salute”. La visita del Direttore Generale Di Furia assume un valore simbolico e concreto: conferma l’attenzione delle istituzioni e segna una nuova tappa nel percorso di realizzazione di una struttura destinata a rafforzare il diritto alla salute e la vicinanza delle istituzioni sanitarie alle comunità.